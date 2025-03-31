«Белтелеком» отключит в Беларуси радио и телевидение
- 31.03.2025, 17:22
Первые сбои ожидаются уже завтра.
«Белтелеком» сообщает о профилактических работах, из-за чего жители некоторых районов Беларуси останутся на некоторое время без радио- и телепередач. Уточняется, что в случае завершения работ ранее указанного срока, работа передатчиков будет возобновлена.
1 апреля, вторник
Витебская область: Бешенковичский, Витебский, Городокский, Лиозненский, Сенненский, Шумилинский районы — с 09:15 до 15:00.
Гомельская область: Буда-Кошелевский, Жлобинский, Кормянский, Речицкий, Рогачевский, Светлогорский, Чечерский районы — с 09:15 до 15:00.
Гродненская область: Вороновский, Гродненский, Лидский, Мостовский, Щучинский районы — с 10:00 до 16:00.
Могилевская область: Бобруйский, Кировский районы — с 09:15 до 15:00.
2 апреля, среда
Витебская область: Дубровенский район — с 09:15 до 15:00.
Минская область: город Минск, Борисовский, Вилейский, Воложинский, Дзержинский, Логойский, Минский, Молодечненский, Смолевичский, Узденский, Червенский районы — с 09:15 до 15:00.
Могилевская область: Горецкий, Дрибинский, Мстиславский районы — с 09:15 до 15:00.
3 апреля, четверг
Брестская область: Ганцевичский, Лунинецкий, Пинский районы — с 10:00 до 16:00.
Витебская область: Лепельский, Чашникский районы — с 10:30 до 15:30.
Верхнедвинский, Миорский, Россонский районы — с 10:00 до 15:30.
Гомельская область: Ельский, Калинковичский, Мозырский, Петриковский районы — с 10:00 до 16:00.
Гродненская область: Вороновский, Дятловский, Ивьевский, Лидский, Новогрудский, Щучинский районы — с 10:00 до 16:00.
Минская область: Борисовский, Крупский районы — с 10:30 до 15:30.
4 апреля, пятница
Брестская область: Ганцевичский, Лунинецкий районы — с 02:00 до 05:30.
Гомельская область: Житковичский район — с 02:00 до 05:30.
Гродненская область: Волковысский, Мостовский, Щучинский районы — с 02:00 до 05:30.
Минская область: Клецкий, Копыльский, Любанский, Слуцкий, Солигорский, Стародорожский районы — с 02:00 до 05:30.
Вилейский, Воложинский, Логойский, Минский, Молодечненский районы — с 02:00 до 05:30.
Могилевская область: Климовичский, Кричевский, Мстиславский, Чериковский районы — с 09:15 до 15:00.