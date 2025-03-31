«Белтелеком» отключит в Беларуси радио и телевидение 31.03.2025, 17:22

Первые сбои ожидаются уже завтра.

«Белтелеком» сообщает о профилактических работах, из-за чего жители некоторых районов Беларуси останутся на некоторое время без радио- и телепередач. Уточняется, что в случае завершения работ ранее указанного срока, работа передатчиков будет возобновлена.

1 апреля, вторник

Витебская область: Бешенковичский, Витебский, Городокский, Лиозненский, Сенненский, Шумилинский районы — с 09:15 до 15:00.

Гомельская область: Буда-Кошелевский, Жлобинский, Кормянский, Речицкий, Рогачевский, Светлогорский, Чечерский районы — с 09:15 до 15:00.

Гродненская область: Вороновский, Гродненский, Лидский, Мостовский, Щучинский районы — с 10:00 до 16:00.

Могилевская область: Бобруйский, Кировский районы — с 09:15 до 15:00.

2 апреля, среда

Витебская область: Дубровенский район — с 09:15 до 15:00.

Минская область: город Минск, Борисовский, Вилейский, Воложинский, Дзержинский, Логойский, Минский, Молодечненский, Смолевичский, Узденский, Червенский районы — с 09:15 до 15:00.

Могилевская область: Горецкий, Дрибинский, Мстиславский районы — с 09:15 до 15:00.

3 апреля, четверг

Брестская область: Ганцевичский, Лунинецкий, Пинский районы — с 10:00 до 16:00.

Витебская область: Лепельский, Чашникский районы — с 10:30 до 15:30.

Верхнедвинский, Миорский, Россонский районы — с 10:00 до 15:30.

Гомельская область: Ельский, Калинковичский, Мозырский, Петриковский районы — с 10:00 до 16:00.

Гродненская область: Вороновский, Дятловский, Ивьевский, Лидский, Новогрудский, Щучинский районы — с 10:00 до 16:00.

Минская область: Борисовский, Крупский районы — с 10:30 до 15:30.

4 апреля, пятница

Брестская область: Ганцевичский, Лунинецкий районы — с 02:00 до 05:30.

Гомельская область: Житковичский район — с 02:00 до 05:30.

Гродненская область: Волковысский, Мостовский, Щучинский районы — с 02:00 до 05:30.

Минская область: Клецкий, Копыльский, Любанский, Слуцкий, Солигорский, Стародорожский районы — с 02:00 до 05:30.

Вилейский, Воложинский, Логойский, Минский, Молодечненский районы — с 02:00 до 05:30.

Могилевская область: Климовичский, Кричевский, Мстиславский, Чериковский районы — с 09:15 до 15:00.

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