Франция оштрафовала Apple на €150 миллионов
- 31.03.2025, 17:35
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Главной причиной штрафа стал механизм App Tracking Transparency.
Французский антимонопольный регулятор Autorité de la Concurrence оштрафовал компанию Apple на 150 миллионов евро за злоупотребление доминирующим положением в сфере распространения мобильных приложений на iOS и iPadOS. Об этом сообщает The Wall Street Journal в понедельник, 31 марта.
Расследование охватывает период с апреля 2021 года по июль 2023 года. Главной причиной штрафа стал механизм App Tracking Transparency (ATT), который регулирует возможность приложений отслеживать активность пользователей.
Отмечается, что Apple внедрила ATT таким образом, что усложнила использование сторонних приложений. Владельцам приложений пришлось запрашивать разрешение на отслеживание активности через всплывающие окна, что значительно усложнило работу независимых издателей и рекламных платформ.
Регулятор пришел к выводу, что механизм не был необходимым для защиты персональных данных и привел к недобросовестному преимуществу Apple на рекламном рынке.
Компания выразила разочарование решением французских властей, подчеркнув, что ATT предоставляет пользователям больше контроля над их данными. Также в Apple отметили, что регулятор не требовал изменений в механизме, а сам ATT имеет широкую поддержку среди потребителей, активистов и органов по защите данных.
Решение антимонопольного ведомства стало очередным ударом по политике Apple после предыдущих расследований в США и ЕС по поводу ограничения конкуренции в App Store.