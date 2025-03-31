Почему в Беларуси на регзнаках авто можно использовать не все буквы

Почему в Беларуси на регзнаках авто можно использовать не все буквы4
- 31.03.2025, 17:37
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В номерных знаках у нас в стране используют только 12 букв.
Недавно стало известно, что в Минске начали выдавать регистрационные знаки с цифрой 8, обозначающей регион, вместо прежней семёрки: комбинации с ней подошли к концу. Этому удивился читатель «АиФ» из столицы.
— А почему не используют такие буквы, как Ш, Ж, Ф и другие? Тогда бы, думаю, ещё надолго хватило семёрок, — заметил он.
Вот какое пояснение дало издание.
В номерных знаках у нас в стране используют 12 букв белорусского алфавита, совпадающих с латинскими А, В, Е, І, К, М, Н, О, Р, С, Т, Х. Это обусловлено тем, что в 1968 году Беларусь ратифицировала Венскую конвенцию о дорожном движении. В ней прописан ряд всеобщих стандартов, касающихся, например, госномеров: страны — участницы конвенции могут использовать только латинские буквы.
Если точнее, регзнак должен состоять либо из цифр, либо из цифр и букв. Цифры должны быть арабскими, а буквы — заглавными латинского алфавита. Есть оговорка: допускается употребление других цифр или букв, но в таких случаях регистрационный номер должен быть повторён арабскими цифрами и заглавными латинскими буквами.