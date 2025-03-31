El Pais: Еврокомиссия готовит ответные торговые меры против США 3 31.03.2025, 17:46

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ЕС может впервые применить инструмент «противодействия принуждению».

Европейская комиссия рассматривает закрытие европейского рынка для американских товаров и услуг в ответ на тарифы президента США Дональда Трампа, которые он пообещал ввести 2 апреля. Об этом пишет испанская газета El País.

По информации источников газеты, в дополнение к пошлинам на американскую продукцию Еврокомиссия рассматривает возможность применения специального инструмента «противодействия принуждению» для защиты от экономического давления.

Этот инструмент позволяет закрыть европейский рынок для отдельных американских товаров и услуг, а также ограничить участие компаний из США в тендерах и финансируемых из бюджета ЕС проектах.

«В европейском арсенале ответных мер нет красных линий», – сообщил источник газеты в ЕС.

В то же время, полное закрытие европейского рынка для американских товаров и услуг предусматривает определенные ограничения и может повлиять на страны ЕС, поэтому европейские чиновники также обсуждают меры против сферы услуг (цифровых, финансовых, интеллектуальных и т.п.), в которой нет тарифов и США обладают преимуществом.

Газета отмечает, что ранее блок не прибегал к инструменту «противодействия принуждению». Этот правовой инструмент был одобрен недавно.

Источники газеты отмечают, что на заседаниях Совета ЕС по вопросам торговли этот вариант не обсуждался, но он «есть на столе» и его поддерживают сильные сторонники в исполнительной власти ЕС, утверждающие, что инструмент может быть «модулирован» в зависимости от мер США.

В то же время, среди некоторых европейских чиновников существует большое недоверие к тому, что ЕС может выйти за пределы симметричного ответа США в виде тарифов.

Страх перед крупной торговой войной и ее последствиями привел к тому, что некоторые страны, такие как Франция, Италия и Ирландия, обратились в Еврокомиссию с просьбой правильно «разыграть свои карты» и тщательно пересмотреть каталог американских товаров, подлежащих налогообложению.

Газета отмечает, что из-за этих споров Еврокомиссия отложила введение первых мер в ответ на пошлины США на сталь и алюминий, которые должны вступить в силу на этой неделе.

Европейский Союз готовит списки американских товаров, которые могут попасть под новые пошлины, и анализирует возможные экономические последствия. 7 апреля министры торговли стран ЕС встретятся в Люксембурге, чтобы согласовать дальнейшие ответные шаги на политику Трампа.

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