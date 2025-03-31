закрыть
31 марта 2025, понедельник, 18:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Поляк Банька стал единственным кандидатом на пост главы WADA

  • 31.03.2025, 18:08
Поляк Банька стал единственным кандидатом на пост главы WADA
Витольд Банька

Он возглавляет Всемирное антидопинговое агентство с 2020 года.

Действующий президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька будет переизбираться на этот пост 29 мая на безальтернативной основе, сообщила пресс-служба организации.

Выборы пройдут на онлайн-заседании совета учредителей.

Банька возглавляет WADA с 2020 года.

На пост вице-президента также зарегистрирован только один кандидат — это занимающая данную должность c 2020 года двукратная олимпийская чемпионка в шорт-треке китаянка Ян Ян.

После переизбрания полномочия Баньки и Ян будут действовать до конца 2028 года.

В 2024 году Банька говорил, что считает WADA организацией огромной геополитической значимости, у которой есть в руках свои «атомные бомбы» в виде возможности вводить санкции.

Ранее Банька неоднократно заявлял о недоверии к российской антидопинговой системе.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, выйди в город
Рыгорыч, выйди в город Ирина Халип
Моль поселилась в Кремле
Моль поселилась в Кремле Леонид Невзлин
Иллюзия «режима тишины»
Иллюзия «режима тишины» Петр Олещук
Ждет экипаж команду
Ждет экипаж команду Владимир Халип