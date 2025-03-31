Поляк Банька стал единственным кандидатом на пост главы WADA
- 31.03.2025, 18:08
Он возглавляет Всемирное антидопинговое агентство с 2020 года.
Действующий президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька будет переизбираться на этот пост 29 мая на безальтернативной основе, сообщила пресс-служба организации.
Выборы пройдут на онлайн-заседании совета учредителей.
Банька возглавляет WADA с 2020 года.
На пост вице-президента также зарегистрирован только один кандидат — это занимающая данную должность c 2020 года двукратная олимпийская чемпионка в шорт-треке китаянка Ян Ян.
После переизбрания полномочия Баньки и Ян будут действовать до конца 2028 года.
В 2024 году Банька говорил, что считает WADA организацией огромной геополитической значимости, у которой есть в руках свои «атомные бомбы» в виде возможности вводить санкции.
Ранее Банька неоднократно заявлял о недоверии к российской антидопинговой системе.