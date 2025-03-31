«Выбрал быть счастливым» 31.03.2025, 18:48

Белорус переехал в деревню и стал популярным блогером.

Белорус Андрей еще девять лет назад осуществил мечту многих: попрощался с городской жизнью и переехал в деревню. Затем стал заводить настоящее хозяйство: все началось с кур, а теперь у Андрея есть и козы, и кролики, и свиньи (перечень далеко не полный). Недавно к списку добавились козлята: они родились 19 марта. Обо всех животных белорус отзывается с теплом: называет курочек «мои девочки» и утверждает, что «с утками готов целоваться сутками». О своей жизни мужчина рассказывает (не без тонны шуток) в своем блоге в TikTok. Себя так и называет — «деревенщина Андрей». «Зеркало» собрало для вас самое интересное.

Деревенская жизнь Андрея началась в 2016 году. Подробностей о том периоде он не рассказывает, активно делиться происходящим начинает только в 2022-м. Поначалу мужчина снимал частный дом на окраине Смолевичей — так выглядел участок (была даже своя баня).

— Жизнь в деревне — это, во-первых, вот это (в этот момент Андрей показывает залитое солнцем поле. — Прим. ред.), — объяснял он свой выбор. — А тут сразу лес, класс! Ну и, конечно, это колоссальный труд, куча работы и в доме, и на участке. А с улыбкой тебе это дается тогда, когда очень нравится. Конечно, в городе хорошо, не так часто что-то ломается, например. Но и крысы не бегают точно. <…> Но в городе денег тратишь больше. Идешь — а там всякая шаурма, пиццерия, кафешки, что-то еще, куча торговых центров. Очень хочется потратить деньги. В деревне ничего подобного нет, просто приезжает доставка, и продукты домой привозят. <…> Хозяйство уже практически никто не держит в деревне, никому это уже не надо. Пошел в магазин, купил. Таких безумцев, как я, у которых еще и большое хозяйство, [немного].

Курочки были у мужчины еще в 2022 году. Несколько лет он снимал только их: радовался покупке новых птиц (еще больший восторг вызывали отложенными ими яйца) и обещал, что не будет убивать их к зиме, как делают многие. Еще Андрей подробно рассказывал (и показывал), как чистит курятник («Там надо просто убираться. Как с котом: в лоток насрал — убрал») и строит «своим девочкам» вольер для выгула. А в июне 2024-го показал первого вылупившегося из яйца цыпленка.

— Девочки за мной толпой бегают! — так описывал он время перед кормлением кур.

С лета прошлого года хозяйство Андрея стало разрастаться. После рождения цыплят он приобрел еще утят и гусят (теплицу для них подарил подписчик блогера).

— Карамельные красавчики мои, — отзывался о птицах белорус и шутил: — С утками я могу целоваться сутками.

В июле 2024-го Андрей завел индюка («Очень мощная птица, посмотрите, какие крылья!»), спустя время двух коз — Арину и Киру. Но и на этом блогер не остановился — в августе он приобрел еще козлят. Подписчики Андрея признаются, что не всегда успевают уследить за ним.

«Откуда козы появились?! Последний раз были только курочки…» — недоумевала Яна под очередным видео.

«Тут надо внимательно следить за этим энергичным парнем: моргнем, а он уже медведя завел», — ответил ей пользователь с ником Umpa lumpa.

В конце августа 2024-го блогер переехал в деревню под Дзержинском. Причин, рассказывал он, было две: во-первых, предложили возможность жить бесплатно (а не за 200 долларов), а во-вторых, новый дом оказался в настоящей деревне, а не на окраине города. К тому же при нем есть участок на 25 соток с хозпостройками для «всех-всех-всех, и даже для будущего коня останется».

В деревне нового жителя приняли хорошо. Андрей рассказывал, как соседка принесла ему картошки для коз, а когда он как-то возвращался из колхоза домой, местный житель Вова предложил подвезти.

На новом месте Андрей сразу стал расширять хозяйство: коня, правда, пока не завел, но в сентябре 2024-го купил перепелок. Тогда же вылупились новые цыплята, а на участке появилась собака Бетси — ее привезли волонтеры. Успеваете за блогером? Это хорошо, потому что в октябре он завел свиней, а в ноябре подписчики из Минска подарили Андрею кроликов.

— Откуда я знаю столько информации о животных? Ребята, а откуда вы знаете математику? — задается он риторическим вопросом в ответ на комментарии под своими видео. — Садишься и начинаешь изучать. <…> Захотел кроликов — сел и изучил, что это такое, как их выращивать, чем кормить. Обязательно изучаешь болезни, которыми они болеют, потому что могут все помереть просто за одну секунду.

Еще из новостей — в феврале этого года Андрей снял дом в соседней деревне, чтобы оборудовать его под кухню. Все это для нового проекта «Кухня в деревне». В чем его суть, блогер пока не раскрывает, но показал, как оборудовал дом. Проект Андрей запустил 22 марта и пригласил поучаствовать подписчиков.

— Это было мяу, мяу и еще раз мяу, — поделился он на следующий день, но без деталей. — Спасибо всем, кто был, я вас всех люблю. Деревня гуляла до четырех часов, у нас был ночной салют.

Участники подтвердили: было классно. «Я была с детьми, еле как домой увела их, не хотели уходить :)

Все было просто здорово, интересно, душевно и о-о-очень вкусно! Спасибо, Андрей, за праздник души и прекрасное настроение, — написала одна из подписчиц. «Я была, до сих пор улыбаюсь! Крутейший праздник, от души», — поделилась другая белоруска.

Несмотря на новый проект, Андрей не забывает и о хозяйстве. А там есть новости: 18 марта коза Кира родила двух малышей.

По поводу деревенской жизни белоруса у его подписчиков возникает немало вопросов. Например, за что именно он живет? Андрей раскладывает все по полочкам.

— Сказать, что эта жизнь легкая, нельзя. Четыре часа в день только на съемки и на монтаж. В остальное время продаю яйца и работаю здесь где-то по местности, — объяснил он. — Вот недавно косил (видео записывалось в августе 2024-го. — Прим. ред.) 25 соток земли: полынь, крапива — это был ужас. Но сто баксов есть. В целом любые подработки, любая работа — идет. Например, для одной страховой компании настраивал маркетинг-стратегию: какие соцсети будут, с какой периодичностью они будут вестись и какая реклама куда будет запускаться. У меня в этом большой опыт. Смело берусь за любую работу. В день я могу уделять ей часа четыре.

Иногда Андрею прилетают заказы на разрисованную вручную одежду (за одну вещь в среднем предлагают 250 евро). Блогер продает и собственноручно сделанные закатки — в общем, и правда берется за все. Участвуют в его жизни и подписчики. Например, с помощью одного из них мужчина купил теплицу для утят. А еще одна белоруска подарила Андрею большие бочки, где он хранит зерно на корм для своих пернатых. Ну, а про кроликов и собаку мы уже рассказывали.

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В комментариях у блогера море позитива. Белорусы (и не только) и поддерживают его начинания, и делятся мнением о хозяйстве. Вот, что они пишут (орфография и пунктуация авторов частично сохранены):

Таких бы как вы и побольше людей!!! Возродили бы культуру и оживили деревни Беларуси! Умничка!!! Желаю, чтобы все ваши желания сбылись!)

Дерзайте, Андрей!!! Сколько же в вас энергии, креативности!!! Уверена, все получится! Удачи, дорогой!

Курятник выглядит лучше, чем моя комната.

Он выбрал быть счастливым, а не подстраиваться под общество.

Андрей, ты просто молодец, продолжай радовать людей дальше. Я с удовольствием смотрю все твои ролики. Ты лучший ДЕРЕВЕНЩИНА!!!

Супер, я отдыхаю душой, когда смотрю… Миллион респектов. Может когда приедем, я, как и многие, хочу фоточку и продукты с фермы!

Вот это продуктивный день, понимаешь мотивацию жить эту жизнь. Птички все милашки.

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