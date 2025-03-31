Президент Германии пообещал поддержку Армении в сближении с ЕС

Президент Германии пообещал поддержку Армении в сближении с ЕС1
- 31.03.2025, 18:51
Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Ереван.
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер пообещал Армении поддержку Германии в ее стремлении сблизиться с Европейским Союзом. «Германия хотела бы внести свой вклад в то, чтобы Армения смогла добиться успеха на этом пути», - сказал он в понедельник, 31 марта, на совместной с армянским президентом Ваагном Хачатуряном пресс-конференции в столице страны Ереване.
«Поддержка уже оказывается. Прежде всего, идут ознакомительные операционные процедуры, а во-вторых, готовится повестка партнерства. После ее согласования мы должны подойти к сотрудничеству», - ответил Штайнмайер на уточняющий вопрос корреспондента DW. В то же время федеральный президент подчеркнул, что для достижения этой цели стране еще необходимо провести «большую работу по реформам» и отметил, что в Армении “очень реалистично» смотрят на «длину пути» в ЕС.
«Мы просто хотим стать членами Европейского Союза, — заявил в свою очередь армянский президент на пресс-конференции. - Я не думаю, что в Армении найдется хоть один человек, который был бы против этого». Хачатурян также добавил, что его страна вполне осознает, что это может быть «долгий путь».
Президенты обсудили и расширение экономических отношений и сотрудничества в области передовых технологий между Арменией и Германией, пишет агентство dpa. «Амбициозная программа реформ армянского правительства, безусловно, будет очень и очень способствовать этому», - цитирует агентство Штайнмайера.