Президент Германии пообещал поддержку Армении в сближении с ЕС 1 31.03.2025, 18:51

Франк-Вальтер Штайнмайер и Ваагн Хачатурян в Ереване

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Ереван.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер пообещал Армении поддержку Германии в ее стремлении сблизиться с Европейским Союзом. «Германия хотела бы внести свой вклад в то, чтобы Армения смогла добиться успеха на этом пути», - сказал он в понедельник, 31 марта, на совместной с армянским президентом Ваагном Хачатуряном пресс-конференции в столице страны Ереване.

«Поддержка уже оказывается. Прежде всего, идут ознакомительные операционные процедуры, а во-вторых, готовится повестка партнерства. После ее согласования мы должны подойти к сотрудничеству», - ответил Штайнмайер на уточняющий вопрос корреспондента DW. В то же время федеральный президент подчеркнул, что для достижения этой цели стране еще необходимо провести «большую работу по реформам» и отметил, что в Армении “очень реалистично» смотрят на «длину пути» в ЕС.

«Мы просто хотим стать членами Европейского Союза, — заявил в свою очередь армянский президент на пресс-конференции. - Я не думаю, что в Армении найдется хоть один человек, который был бы против этого». Хачатурян также добавил, что его страна вполне осознает, что это может быть «долгий путь».

Президенты обсудили и расширение экономических отношений и сотрудничества в области передовых технологий между Арменией и Германией, пишет агентство dpa. «Амбициозная программа реформ армянского правительства, безусловно, будет очень и очень способствовать этому», - цитирует агентство Штайнмайера.

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