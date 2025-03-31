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В Беларуси увеличилось количество фальшивых евро

  • 31.03.2025, 19:03
В Беларуси увеличилось количество фальшивых евро

Чаще всего подделывают купюры номиналом 50 евро.

В 2024 году в Беларуси стало меньше фальшивых денег — их количество сократилось на 28,1%, сообщили в Нацбанке.

За год выявлено 793 поддельные банкноты и 2 монеты. Число поддельных долларов США снизилось на 31,9%, белорусских рублей — на 66,7%. В то же время подделки российских рублей встречались на 16,1% чаще, а евро — на 10,2%.

Чаще всего подделывали купюры номиналом 50 евро — их количество увеличилось почти на 67%. Среди российских рублей 84,7% фальшивок составили банкноты номиналом 5000 рублей. Также зафиксированы единичные случаи подделки купюр в 100 белорусских рублей.

Что касается долларов США, то количество подделок номиналом 100 долларов снизилось вдвое, тогда как число фальшивых 50-долларовых купюр выросло на 51%.

Больше всего поддельных денег обнаружено в Минске — свыше 44% от общего числа. Фальшивки также изъяты в 60 населенных пунктах страны.

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