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Польша подпишет с США соглашение о противовоздушной обороне

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  • 31.03.2025, 19:11
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Польша подпишет с США соглашение о противовоздушной обороне

Стоимость контракта – $2 млрд.

Польша и Соединенные Штаты подпишут соглашение на сумму почти $2 млрд о материально-технической поддержке системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом на брифинге сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает агентство Reuters.

«Безопасность польского неба не имеет цены», – сказал Косиняк-Камыш, добавив, что противоракетная оборона и сотрудничество с США являются приоритетными.

Впоследствии министр подтвердил Reuters, что стоимость контракта составляет около $2 млрд.

Соглашение с США касается материально-технического обеспечения системы Patriot и предусматривает компоненты технической поддержки, а также обучение.

Министерство обороны Польши сообщило, что выполнение соглашения позволит привести в оперативную готовность пусковые установки Patriot, являющиеся основой программы Wisla. В 2018 году Варшава приобрела свои первые две батареи системы Patriot в США.

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