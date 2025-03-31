Нидерланды выделяют 500 миллионов евро на дроны для Украины

Нидерланды выделяют 500 миллионов евро на дроны для Украины1
- 31.03.2025, 19:27
Это часть ускоренного пакета поддержки на сумму 2 миллиарда евро.
Правительство Нидерландов объявило о выделении 500 миллионов евро на крупный проект разработки беспилотников для Украины. Они помогут Украине останавливать российские атаки на передовой, сообщило Министерство обороны Нидерландов.
Это часть ускоренного пакета помощи на сумму 2 миллиарда евро в поддержку Украины, который выделяют в 2025 году.
Решение о выделении средств было принято после визита в Украину министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса и государственного секретаря обороны Гейса Туйнмана.
«Важно объявить, что мы предоставляем Украине 2 миллиарда евро ускоренной поддержки, в том числе проект беспилотников стоимостью 500 миллионов евро. Эти беспилотники изменят ситуацию на поле боя и буквально спасут жизнь… Это укрепляет позицию Украины на фронте и за столом переговоров», – рассказал Брекельманс.