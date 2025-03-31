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Нидерланды выделяют 500 миллионов евро на дроны для Украины

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  • 31.03.2025, 19:27
Нидерланды выделяют 500 миллионов евро на дроны для Украины

Это часть ускоренного пакета поддержки на сумму 2 миллиарда евро.

Правительство Нидерландов объявило о выделении 500 миллионов евро на крупный проект разработки беспилотников для Украины. Они помогут Украине останавливать российские атаки на передовой, сообщило Министерство обороны Нидерландов.

Это часть ускоренного пакета помощи на сумму 2 миллиарда евро в поддержку Украины, который выделяют в 2025 году.

Решение о выделении средств было принято после визита в Украину министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса и государственного секретаря обороны Гейса Туйнмана.

«Важно объявить, что мы предоставляем Украине 2 миллиарда евро ускоренной поддержки, в том числе проект беспилотников стоимостью 500 миллионов евро. Эти беспилотники изменят ситуацию на поле боя и буквально спасут жизнь… Это укрепляет позицию Украины на фронте и за столом переговоров», – рассказал Брекельманс.

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