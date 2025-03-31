Белоруска показала, что привозит из Польши, и вызвала бурные споры
- 31.03.2025, 19:41
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Видеоролик набрал почти 300 тысяч просмотров.
Белоруска съездила на шопинг в Польшу и рассказала об этом в своем тиктоке. Видеоролик набрал почти 300 тысяч просмотров. Комментарии пользователей разделились: кто-то порадовался за женщину, а кто-то посчитал такую поездку бессмысленной — мол, все это есть в Беларуси, причем значительно дешевле, пишет Most.
Корзина белоруски, которая приехала из Польши, оказалась достаточно объемной. Там и бытовая химия (средство для мытья, стиральный порошок, ополаскиватели, средства для чистки посудомоечных машин), и средства личной гигиены, например, зубная паста и дезодоранты.
Из продуктов женщина привезла из Польши в Беларусь кокосовое и рапсовое масло, разные приправы, желатиновые конфеты, печенье, шоколадки Milka, пасту Nutella, несколько видов чая, кофе Dallmayr, орехи, сыр, колбасу в белой плесени и помидоры черри.
«Взяла их целый мешок в этот раз. Получается 21 рубль за килограмм, а в Беларуси упаковка 250 граммов — 13 рублей, где-то даже 15. Всего килограмм стоит примерно 50 рублей», — объяснила женщина.
Также из Польши она привезла много разных витаминов. По словам белоруски, они значительно дешевле, и по составу хорошие.
Под видеороликом разгорелась настоящая дискуссия. Распаковка польских товаров набрала в тиктоке почти 700 комментариев. Многие пользователи писали, что не видят смысла в шопинге в Польше:
«Ты напиши, сколько денег отдала. В Беларуси отдала бы в два раза меньше».
«Такое ощущение, что Беларусь как Северная Корея. Все что-то возят, когда можно это все купить здесь».
«Стоит ли за этим ехать и мучиться, ничего существенного».
«Помидоры черри в «Евроопте» стоят 28 рублей».
«В Беларуси уже все по той же самой цене, а если добавить стоимость оплаты за дороги, то и вообще смысла нет!»
В ответ другие пользователи писали, что качество товаров из Польши значительно лучше. А если покупать продукты по акции, то и дешевле выходит.
«Заходишь на рынок, и там тоже польское продают. Но цена другая. А если сравнивать качество, то небо и земля. Тот же порошок — как вода в «Миле» или «Острове чистоты».
«Витамины шипучие — 6 злотых, или 4 рубля на белорусские, в аптеке Беларуси — от 12 рублей».
«Если у меня есть возможность покупать дешевле и лучшего качества в другом месте, то почему это не делать».
«Кто не пробовал европейскую химию, сладости, кофе, тот не поймет. Для сравнения купите кофе или «Нутеллу» у нас в магазине и из Европы, сравните вкус — и поймете разницу».
Сама же автор видеоролика в комментариях написала, что согласна с тем, что в Беларуси все вкусное, но в Польше все же выходит дешевле. А сам шопинг не вызывает никаких мучений — мол, в Польшу они ездят по своим делам и прогуляться.