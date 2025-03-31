Россияне установили восьмилетний рекорд по потреблению крепкого алкоголя 3 31.03.2025, 19:46

При этом продажи водки сохранились на уровне предыдущего года.

В 2024 году продажи крепкого алкоголя в России, за исключением водки, выросли на 10,2%, достигнув уровня 3,2 литра на душу населения в год, пишет FinExpertiza. Данный показатель стал рекордным с 2017 года. При этом продажи водки сохранились на уровне предыдущего года — 5,3 литра на человека, что также является максимальным значением с 2017 года и держится на указанной отметке третий год подряд. Совокупный объем реализации крепкого алкоголя увеличился на 3,7% и достиг 8,5 литра на душу населения.

Для анализа использовались данные Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль), которые учитывают розничные продажи алкогольной продукции в натуральном выражении, включая реализацию в заведениях общественного питания. В категории крепких спиртных напитков отдельно выделяются водка и неводочный сегмент, включающий коньяк, ликероводочные изделия, виски, ром, джин, текилу и другие напитки. Винодельческая продукция охватывает тихие и игристые вина, а также винные напитки, изготовленные из винограда (исключая плодовые вина). К пивоваренной категории относят пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху. Объемы продаж сопоставлялись со среднегодовой численностью населения за соответствующие периоды.

Водка, на долю которой приходится 62% от общего объема продаж крепкого алкоголя, демонстрирует стабильность на протяжении последних трех лет, удерживая показатель 5,3 литра на человека в год. В довоенном 2021 году потребление водки на душу населения в России, по данным Центра исследования федеральных и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), составляло 5 литров. Рост продаж водки был зафиксирован в 2022 году (+6%) — после полномасштабного вторжения России в Украину.

Продажи крепких алкогольных напитков, не относящихся к водке, в 2024 году увеличились на 10,2%, с 2,9 до 3,2 литра на душу населения. Это рекордный уровень минимум за восемь лет, отмечает FinExpertiza.

Розничные продажи винодельческой продукции, включающей тихие, игристые и ликерные вина, а также винные напитки на основе винограда, за год выросли всего на 1,3%, увеличившись с 5,9 до 6 литров на человека. Несмотря на растущую динамику, показатели остаются ниже допандемийного уровня 2019 года (6,8 литра) и значений 2020 года (6,4 литра).

Объем розничных продаж пивоваренной продукции, включающей пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху, также достиг восьмилетнего максимума, составив 57,7 литра на душу населения. Это на 8% выше, чем годом ранее, и демонстрирует самую высокую годовую динамику с 2017 года. В целом, продажи пива и сопутствующих напитков в 3,5 раза превышают объемы реализации других видов алкоголя.

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