WSJ: Агрессивно настроенные к России советники Трампа набирают влияние 1 31.03.2025, 20:03

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Дональд Трамп

Это связано с тем, что российские власти затягивают переговоры по Украине.

Советники президента США Дональда Трампа, агрессивно настроенные против России, похоже, набирают влияние. Об этом The Wall Street Journal сказал президент аналитического центра Saratoga Foundation Глен Ховард. По его словам, это связано с тем, что российские власти затягивают переговоры по Украине.

Ховард утверждает, что растет и «личное раздражение Трампа на Кремль». В качестве примера эксперт привел один из недавних постов американского главы, опубликованный в соцсети Truth Social. В нем президент США упомянул «российскую агрессию» наряду с экспансионизмом Китая в качестве оправдания стратегических интересов США в Гренландии. Собеседник WSJ назвал эту фразу «необычным выпадом в сторону Кремля».

Ранее Дональд Трамп предположил, что Россия затягивает согласование прекращения огня с Украиной, но в то же время хочет, чтобы «это закончилось». Американский глава отметил, что долгие годы придерживался такой стратегии в бизнесе: «Я не хочу подписывать договор, я хочу как бы остаться в игре, но, возможно, я не хочу этого делать».

Спустя несколько дней американский глава пригрозил ввести дополнительные пошлины на российскую нефть, если Москва не заключит соглашение с Киевом о прекращении огня. Таким образом он отреагировал на слова президента России Владимира Путина, который 27 марта предложил обсудить с США, европейскими и другими странами возможность введения временного управления в Украине под эгидой ООН.

«Я был очень зол и взбешен, когда Путин <…> заговорил о новом руководстве в Украине», — отмечал Трамп. Генсек ООН Антониу Гутерриш добавил, что в Украине уже есть легитимное правительство, и призвал его уважать.

30 марта Трамп заявил, что у России есть крайний срок по достижению договоренностей насчет прекращения боевых действий в Украине. Американский глава назвал его «психологическим дедлайном».

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