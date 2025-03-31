ВСУ отразили штурм россиян возле Волчанска
- 31.03.2025, 20:06
Видео.
Украинские военные успешно отбили вражеский штурм на Волчанском направлении.
Об этом сообщает ОСУВ «Хортица».
Отмечается, что бойцы бригады «Форпост» успешно отбили вражеский штурм. Однако они не остановились на этом.
«Операторы FPV-дронами добили бронетехнику противника — многоцелевые БТР сгорели дотла», - подписано видео.
А свой результат они закрепили с помощью бомберов «Vampire», которые успешно отработали по местам хранения вражеского БК.