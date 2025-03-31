В Минске не осталось места для новостроек 31.03.2025, 20:20

Людям предлагают покупать жилье в Смолевичах и Руденске.

В Минске разработан генплан застройки до 2030-го. По нему каждый год должны возводить 600 тыс. квадратных метров жилья. До сих пор этот показатель был больше, отметила председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева, пишет журнал «Экономика Беларуси».

Она добавила, что в столице уже нет свободных площадок. Сейчас основная застройка ведется на реконструируемых территориях, где будут сносить частный сектор, устаревшие здания, сооружения.

Жилье возводят коммунальные предприятия. И предназначено оно в основном для нуждающихся в улучшении жилищных условий.

«В первую очередь убирается ветхое жилье. Но и здесь мы ограничены наличием помещений, в которые должны переселить людей. Если раньше был задел – база из 300–350 квартир, и их по мере необходимости предоставляли людям при сносе ветхого жилья, то теперь вынуждены специально создавать так называемый подменный фонд на ранее освобожденных площадках», – прокомментировала Ирина Гонтарева.

Под реконструкцию могут попасть частные секторы в Лошице, на пр. Дзержинского, ул. Орловской, Маяковского.

Коммерческим компаниям с аукциона площадки под застройку больше не продают. Они завершают проекты, которые начали 5–10 лет назад.

«Коммерческие заказчики реализуют два крупных инвестпроекта. Комплекс «Минск Мир», где жилищное строительство практически завершено. В начале следующего года там останутся многофункциональная и административная застройка, офисные центры. И комплекс «Северный берег». Он только начат, рассчитан на 5 млн м2, но в перспективе до 2040 года», – уточнила Ирина Гонтарева.

Чтобы остановить «диспропорцию развития территорий и переток населения», активизируют застройку в регионах.

Также возводят жилье в городах-спутниках столицы. В Смолевичах строят три многоэтажных дома. В год там вводят в эксплуатацию 20–25 тыс. м2. Через несколько лет, возможно, начнут создавать инженерную инфраструктуру в Руденске.

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