Цена нефти Brent превысила $75 за баррель 3 31.03.2025, 20:48

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Котировки выросли до максимума за несколько недель на фоне заявлений Трампа.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 3,13% и поднялась до $75,04 за баррель по состоянию на 19:54 по Минску. В предыдущий раз дороже $75 за баррель нефть стоила на торгах 21 февраля 2025 года.

По состоянию на 20:19 по Минску рост котировок замедлился до 2,8%, а цена фьючерсов на нефть опустилась до $74,8 за баррель.

Цены на нефть выросли из-за опасений, что поставки сырья на рынок могут сократиться, если президент США Дональд Трамп выполнит свои угрозы ввести новые ограничения для покупателей российской нефти из-за отсутствия прогресса в переговорах по поводу прекращении конфликта в Восточной Европе, пишет Reuters.

Участники рынка также обеспокоены тем, что мировые поставки нефти могут пострадать в случае военных действий США против Ирана, если страна не согласится на сделку по своей ядерной программе. В воскресенье, 30 марта, Трамп пригрозил Ирану бомбардировками и дополнительными пошлинами, если Тегеран не договорится с Вашингтоном по поводу ядерной программы.

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