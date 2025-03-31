закрыть
31 марта 2025, понедельник, 22:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Цена нефти Brent превысила $75 за баррель

3
  • 31.03.2025, 20:48
  • 1,520
Цена нефти Brent превысила $75 за баррель

Котировки выросли до максимума за несколько недель на фоне заявлений Трампа.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 3,13% и поднялась до $75,04 за баррель по состоянию на 19:54 по Минску. В предыдущий раз дороже $75 за баррель нефть стоила на торгах 21 февраля 2025 года.

По состоянию на 20:19 по Минску рост котировок замедлился до 2,8%, а цена фьючерсов на нефть опустилась до $74,8 за баррель.

Цены на нефть выросли из-за опасений, что поставки сырья на рынок могут сократиться, если президент США Дональд Трамп выполнит свои угрозы ввести новые ограничения для покупателей российской нефти из-за отсутствия прогресса в переговорах по поводу прекращении конфликта в Восточной Европе, пишет Reuters.

Участники рынка также обеспокоены тем, что мировые поставки нефти могут пострадать в случае военных действий США против Ирана, если страна не согласится на сделку по своей ядерной программе. В воскресенье, 30 марта, Трамп пригрозил Ирану бомбардировками и дополнительными пошлинами, если Тегеран не договорится с Вашингтоном по поводу ядерной программы.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, выйди в город
Рыгорыч, выйди в город Ирина Халип
Моль поселилась в Кремле
Моль поселилась в Кремле Леонид Невзлин
Иллюзия «режима тишины»
Иллюзия «режима тишины» Петр Олещук
Ждет экипаж команду
Ждет экипаж команду Владимир Халип