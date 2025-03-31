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Студентам БГУ организовали встречу с осужденным в США на 25 лет оружейным бароном из РФ

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  • 31.03.2025, 21:06
  • 2,822
Студентам БГУ организовали встречу с осужденным в США на 25 лет оружейным бароном из РФ
Виктор Бут

Преступник рассказывал студентам о геополитике.

Россиянин Виктор Бут, которого в США приговорили к 25 годам лишения свободы за сговор о продаже оружия леворадикальной колумбийской группировке, провел для студентов лекцию «Геополитические вызовы и общая историческая правда».

«Барона смерти», как еще называют Бута, освободили из американской тюрьмы, где он провел 15 лет, в декабре 2022 года — тогда Россия обменяла его на баскетболистку Бриттни Грайнер.

Бывший заключенный возобновил свой бизнес по продаже оружия и в 2023 году стал депутатом Законодательного собрания Ульяновской области России.

Сейчас он встретился со студентами БГУ на факультете географии и геоинформатики. С ними он обсудил геополитику и «так называемую демократию в США».

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