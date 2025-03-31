Студентам БГУ организовали встречу с осужденным в США на 25 лет оружейным бароном из РФ

Студентам БГУ организовали встречу с осужденным в США на 25 лет оружейным бароном из РФ4
- 31.03.2025, 21:06
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Преступник рассказывал студентам о геополитике.
Россиянин Виктор Бут, которого в США приговорили к 25 годам лишения свободы за сговор о продаже оружия леворадикальной колумбийской группировке, провел для студентов лекцию «Геополитические вызовы и общая историческая правда».
«Барона смерти», как еще называют Бута, освободили из американской тюрьмы, где он провел 15 лет, в декабре 2022 года — тогда Россия обменяла его на баскетболистку Бриттни Грайнер.
Бывший заключенный возобновил свой бизнес по продаже оружия и в 2023 году стал депутатом Законодательного собрания Ульяновской области России.
Сейчас он встретился со студентами БГУ на факультете географии и геоинформатики. С ними он обсудил геополитику и «так называемую демократию в США».