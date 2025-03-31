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Духовный советник Трампа: Украинские военные не просят у США деньги, они просят оружие для защиты

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  • 31.03.2025, 21:15
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Духовный советник Трампа: Украинские военные не просят у США деньги, они просят оружие для защиты
Марк Бернс

Пастор Бернс заявил, что Киеву нужны 1000 танков, 300 F-35 и ПВО.

Украинские солдаты нуждаются от США не в деньгах, им нужны танки, самолеты и системы ПВО, чтобы сбивать беспилотники, которые до сих пор обстреливают гражданские здания и убивают людей.

Об этом в соцсети Х написал духовный советник президента США Дональда Трампа, пастор Марк Бернс, который в понедельник, 31 марта, посетил Бучу, Ирпень и Бородянку Киевской области.

«Эти солдаты на передовой не просят денег. Они просят 1000 танков, 300 F-35, ПВО, чтобы сбивать беспилотники, которые все еще обстреливают гражданские здания и убивают людей», - отметил Бернс.

Он также заявил, что «именно президент Трамп вместо подушек одобрил поставки Украине «Javelins».

«Президент Трамп положит конец этой войне. Все здесь, в Украине, благодарят президента Трампа и Америку за поддержку Украины», - подчеркнул пастор.

Бернс также напомнил о жертвах российской войны в Украине: «20 000 детей были похищены и вывезены в Россию. 300 женщин недавно были изнасилованы. 700 религиозных сооружений уничтожено намеренно, потому что они часто являются единственным источником надежды для украинского народа. Невинным невоенным людям со связанными за спиной руками стреляли в затылок».

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