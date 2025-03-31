Белорусская служба «Радыё Свабода» частично сворачивает деятельность
- 31.03.2025, 21:27
Все журналисты пражской редакции уходят в отпуск.
Белорусская служба «Радыё Свабода» предупредила читателей о значительном сокращении как команды редакции, так и регулярных программ.
Из-за уменьшения финансирования на паузу становятся проекты издания «ПіК Свабоды», «Тлумачым з Гурневічам», «Гісторыя на Свабодзе» и «Куды коціцца свет».
Редакция отметила, что это было сделано, потому что Радио Свободная Европа / Радио Свобода «ждет официального подтверждения от USAGM о возобновлении грантового финансирования». Соответственно, компания не имеет достаточного количества средств для полноценной работы.
Часть команды «Радыё Свабода» по той же причине находится в отпуске. Одна из журналисток портала Ганна Соусь сообщила в Facebook, что все журналисты пражской редакции уходят в вынужденный отпуск.
«В ближайшее время публикаций на наших платформах станет заметно меньше», — предупредили журналисты.
15 марта Агентство глобальных медиа США (USAGM) заявило о прекращении гранта для Радио Свободная Европа / Радио Свобода (РСЕ/РС). Указ призывал к сокращению семи федеральных агентств — в том числе USAGM — до «максимальной степени, которая соответствует действующему законодательству».
18 марта РСЕ/РС подала иск в суд на Агентство США по глобальным медиа, а также на должностных лиц организации Кэрри Лейк и Виктора Моралеса, чтобы заблокировать их попытки прекратить действие утвержденного Конгрессом США гранта, выделенного на работу организации.
26 марта USAGM написало Радио Свободная Европа / Радио Свобода, что отменяет свое заявление о прекращении гранта от Конгресса, выпущенное 15 марта, но подчеркнуло, что оставляет за собой право прекратить выделение этого гранта в будущем.