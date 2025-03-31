Reuters: Израиль предложил новые условия перемирия в Газе 31.03.2025, 21:31

Речь идет о прекращении огня сроком на 40–50 дней и освобождении половины заложников.

Израиль предложил продлить срок перемирия в секторе Газа в обмен на половину заложников, которых осталось вернуть из плена террористической группировки ХАМАС. Об этом 31 марта написало Reuters со ссылкой на официальных лиц Израиля.

Агентство отметило, что о предложении новых условий перемирия чиновники рассказали 30 марта, в то время как израильские военные объявили обязательную эвакуацию палестинского населения на юге Газы из-за запланированных там «интенсивных операций».

Речь идет о прекращении огня сроком на 40–50 дней и освобождении половины из 24 заложников, которых Израиль считает живыми, а также примерно половины из 35 человек, предположительно, погибших.

Reuters пишет, что в минувшие выходные ХАМАС согласился на предложение катарских и египетских посредников, которое предусматривает еженедельное освобождение пяти заложников в обмен на перемирие.

Военные Израиля, прекратившие помощь Газе, возобновили операции 18 марта после двух месяцев перемирия. Во время этой «тишины» освободили 33 израильских заложников и пятерых граждан Таиланда в обмен на примерно 2 тыс. палестинских заключенных и задержанных.

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