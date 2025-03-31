Белоруска сняла в Минске квартиру на сутки и была шокирована условиями проживания 1 31.03.2025, 21:41

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Белоруска рассказала в TikTok, как на днях сняла квартиру на сутки в Минске и после увиденного пожалела об этом. Вместо забронированного жилья ей предложили альтернативу, которая оказалась в «ужасном» состоянии: грязные матрасы, рваное постельное белье и неприятный запах, пишет CityDog.io.

Lena_adinets поделилась, что сняла жилье на сутки в Минске за 80 рублей и осталась в шоке от увиденного. Сначала она выбрала одну квартиру и забронировала ее, но в день заселения ей сообщили, что жилье занято. Вместо этого предложили другую на улице Братской, 8, за ту же цену, и женщина согласилась.

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