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Сикорский о Путине: Трамп постепенно начинает понимать, с кем имеет дело

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  • 31.03.2025, 21:50
Сикорский о Путине: Трамп постепенно начинает понимать, с кем имеет дело

Глава МИД Польши считает, что американская дипломатическая концепция ошибочна.

«Похоже, что президент Дональд Трамп понемногу начинает осознавать, с каким партнером имеет дело», — заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя сближение между Россией и США и недавние заявления Трампа относительно Владимира Путина, свидетельствующие о том, что лидер США начинает терять терпение из-за позиции Кремля.

Как сообщает RMF24, министр отметил, что согласие Украины на безусловное прекращение огня не встретило положительной реакции России.

«И даже это ограниченное прекращение огня, к сожалению, тоже не соблюдается», – сказал Радослав Сикорский.

Он также предположил, что американская дипломатическая концепция ведения переговоров о мире в Украине без Европы, вероятно, ошибочна, и что европейские представители могут быть полезны для Белого дома в понимании российского мировоззрения.

«Мы должны поддерживать эту готовность всей Европы противостоять Путину», – добавил он.

Сикорский, посетивший встречу «Большой пятерки» ЕС в Испании, подчеркнул, что опубликованное участниками мероприятия совместное коммюнике о предоставлении дальнейшей помощи Украине является «сильным сообщением» как для Киева, так и для США.

«ЕС сейчас оказывает Украине не только львиную долю финансовой, но и военной поддержки», – отметил глава польской дипломатии.

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