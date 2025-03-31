Сикорский о Путине: Трамп постепенно начинает понимать, с кем имеет дело

Сикорский о Путине: Трамп постепенно начинает понимать, с кем имеет дело1
- 31.03.2025, 21:50
Глава МИД Польши считает, что американская дипломатическая концепция ошибочна.
«Похоже, что президент Дональд Трамп понемногу начинает осознавать, с каким партнером имеет дело», — заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя сближение между Россией и США и недавние заявления Трампа относительно Владимира Путина, свидетельствующие о том, что лидер США начинает терять терпение из-за позиции Кремля.
Как сообщает RMF24, министр отметил, что согласие Украины на безусловное прекращение огня не встретило положительной реакции России.
«И даже это ограниченное прекращение огня, к сожалению, тоже не соблюдается», – сказал Радослав Сикорский.
Он также предположил, что американская дипломатическая концепция ведения переговоров о мире в Украине без Европы, вероятно, ошибочна, и что европейские представители могут быть полезны для Белого дома в понимании российского мировоззрения.
«Мы должны поддерживать эту готовность всей Европы противостоять Путину», – добавил он.
Сикорский, посетивший встречу «Большой пятерки» ЕС в Испании, подчеркнул, что опубликованное участниками мероприятия совместное коммюнике о предоставлении дальнейшей помощи Украине является «сильным сообщением» как для Киева, так и для США.
«ЕС сейчас оказывает Украине не только львиную долю финансовой, но и военной поддержки», – отметил глава польской дипломатии.
Dziś w Madrycie kontynuacja formatu zapoczątkowanego w Warszawie - Wielkiej Piątki Unii Europejskiej 🇵🇱🇩🇪🇫🇷🇮🇹🇪🇸, rozszerzonej o Wielką Brytanię, Ukrainę oraz Wysoką Przedstawiciel UE i Komisarza ds. Obrony.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) March 31, 2025
Europa dostarcza 60% pomocy wojskowej Ukrainie. Nasze starania nie… pic.twitter.com/9QJ0erZDj3