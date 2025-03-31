Саснович вышла в 1/8 финала турнира WTA-125 в Испании 31.03.2025, 22:04

Александра Саснович

Белорусская теннисистка победила итальянку Джорджии Педоне.

Белорусская теннисистка Александра Саснович победно стартовала на турнире WTA-125 в Испании с призовым фондом $115 тыс.

Сегодня в поединке первого раунда белоруска, занимающая 113-е место в мировом рейтинге, была сильнее итальянки Джорджии Педоне, у которой 213-я позиция, — 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 36 минут.

Следующей соперницей Александры Саснович будет победительница матча между венгерской теннисисткой Далмой Галфи (159-й номер рейтинга WTA) и испанкой Кайтлин Кеведо (334).

Турнир завершится 6 апреля.

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