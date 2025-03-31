Шесть стран Европы выступили за заморозку активов России до мира 1 31.03.2025, 22:26

Также глав МИД шести стран потребовали от РФ возместить причиненный Украине ущерб.

Главы МИД Германии, Франции, Италии, Польши, Испании и Великобритании, а также глава европейской дипломатии Кая Каллас выступили за то, чтобы российские активы оставались замороженными до тех пор, пока война в Украине не прекратится. Об этом говорится в совместном заявлении министров, опубликованном на сайте испанского внешнеполитического ведомства.

«Мы вновь заявляем, что активы России должны оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не прекратит агрессивную войну против Украины и не возместит ей причиненный ущерб», — говорится в нем.

Страны также выразили готовность продолжать оказывать давление на Россию, включая введение новых санкций, чтобы «предоставить Украине наилучшие возможности для обеспечения справедливого и прочного мира».

Каллас в соцсети X написала, что Россия должна прекратить «тактику затягивания» и немедленно согласиться на безоговорочное прекращение огня. По ее словам, Евросоюз вместе с партнерами «по-прежнему привержен политической, финансовой, экономической, гуманитарной, военной и дипломатической поддержке» Киева. «Мир должен быть справедливым и прочным», — подчеркнула она.

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