Илон Маск вышел на сцену в шляпе в виде куска сыра и раздал чеки на миллионы долларов 31.03.2025, 23:23

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Илон Маск

Видеофакт.

30 марта американский коммерсант, близкий соратник президента Дональда Трампа и миллиардер Илон Маск отличился экстравагантной выходкой во время публичного мероприятия в штате Висконсин — и вышел на сцену в головном уборе в виде куска сыра, передает Nev Voice.

Как сообщают американские СМИ, Маск хотел подчеркнуть, что ценит многолетние традиции висконсинских сыроделов.

«Спасибо, что пришли сюда сегодня. Как вам моя шляпа?», — риторически поинтересовался он у зрителей.

Затем по ходу выступления Маск снял с себя головной убор, подписал его и бросил в толпу.

Кроме того, он прямо на сцене выдал два чека по $1 млн каждый избирателям-республиканцам, которые участвовали в кампаниях в поддержку президента Трампа.

«Эти люди представляют петицию против судей-активистов», — пояснил Маск и отметил, что цель его поступков — мол, «борьба с политизированными судьями».

Генеральный прокурор штата Висконсин Джош Каул подавал иски — заявив при этом, что пожертвования такого масштаба перед выборами в Верховный суд штата могут нарушать избирательное законодательство. Однако иски были отклонены.

Более того, во время своего выступления Маск начал агитировать за Брэда Шимеля — кандидата от республиканцев на место в Верховном суде Висконсина. Кроме коммерсанта, его поддерживает и президент Трамп и крупные доноры-консерваторы.

Как пишут американские СМИ, выборы в Верховный суд Висконсина приобрели гораздо большее значение, чем раньше — поскольку, по всей вероятности, именно он будет решать остроактуальные вопросы вроде права на аборты, изменения в избирательных округах, власти профсоюзов и правил голосования на выборах.

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