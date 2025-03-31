США нанесли удар по авиабазе в столице Йемена 31.03.2025, 23:44

Ее контролируют хуситы.

Авиация США нанесла серию ударов по авиабазе на севере столицы Йемена Саны, которую контролируют хуситы из шиитского движения «Ансар Алла». Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

По информации собеседников канала, американская авиация трижды атаковала тайники с оружием хуситов на авиабазе. Также в небе над Саной было зафиксировано интенсивное движение самолетов Военно-воздушных сил США.

Хуситы поддерживают палестинское исламистское движение ХАМАС. Они атакуют суда в Красном море, связанные с Израилем, в том числе коммерческие суда третьих стран.

С 15 марта США начали массированные удары по объектам хуситов. Центральное командование вооруженных сил страны заявляло, что эта операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства. В ответ движение «Ансар Алла» атаковало американский авианосец Harry Truman в северной части Красного моря с использованием ракет и беспилотников.

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