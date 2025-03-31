Стало известно, куда Трамп отравится в первую зарубежную поездку 1 31.03.2025, 23:58

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Визит состоится в мае.

Первой зарубежной поездкой президента США Дональда Трампа после возвращения на второй срок станет визит в Саудовскую Аравию в мае. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, переговоры будут сосредоточены на обсуждении иностранных инвестиций, укреплении отношений со странами Персидского залива и прекращении конфликта на Ближнем Востоке.

В администрации США подтвердили, что возможность международных поездок президента рассматривается, но «конкретного плана пока нет». Белый дом и посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне отказались от комментариев.

Трамп в начале марта говорил о планах посетить Саудовскую Аравию в течение «следующих полутора месяцев», отметив, что «обычно» первый визит совершается в Великобританию. По словам Трампа, условием своего визита в Эр-Рияд он назвал инвестиции в американскую экономику в размере $1 трлн. Во время своего первого срока на посту президента Трамп также в первую очередь посетил Саудовскую Аравию.

Трамп стал первым американским лидером, выбравшим для первого международной поездки Ближний Восток. Обычно главы Белого дома посещают соседние страны или ближайших союзников в Европе. Первым зарубежным визитом предшественника Трампа на посту президента Джо Байдена стала поездка в Великобританию и Бельгию. Барак Обама начал свои международные визиты с Канады, Джордж Буш — младший ― с Мексики.

По словам источников Axios, поездка Трампа в Саудовскую Аравию обсуждалась между высокопоставленными американскими и саудовскими чиновниками в последние недели, в том числе в кулуарах переговоров по Украине. Изначально предлагалась дата 28 апреля, но в итоге поездку решили отложить.

Саудовская Аравия играет все более заметную роль во внешней политике США, отмечает Reuters. В королевстве проходят переговоры между США, Россией и Украиной по урегулированию конфликта. Кроме того, Трамп допустил, что Саудовская Аравия может стать участником Авраамовых соглашений о нормализации отношений с Израилем.

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