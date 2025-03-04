закрыть
4 марта 2025, вторник, 1:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп: Сделка по минералам не мертва

  • 4.03.2025, 1:35
Трамп: Сделка по минералам не мертва
Дональд Трамп

Новые подробности по сделке он обещал раскрыть вечером 4 марта.

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам «не мертва», но для этого украинскому президенту Владимиру Зеленского нужно быть «более благодарным» за оказанную ему поддержку.

«Я думаю, он должен быть более благодарным, потому что эта страна (США) поддерживала его в самые сложные моменты», — сказал Трамп, выступая перед журналистами в Овальном кабинете.

Вместе с тем новые подробности по сделке он обещал раскрыть вечером 4 марта — в это время у президента США запланировано выступление перед Конгрессом. «Мы выступим с речью, вы, вероятно, слышали об этом. Завтра вечером, я дам вам знать завтра вечером», - сказал Трамп.

Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания соглашения 28 февраля, но после перепалки с Дональдом Трампом в самом начале встречи прервал визит. Впоследствии господин Зеленский говорил, что несмотря на конфликт в Белом доме, украинские власти готовы принять соглашение США по природным ресурсам.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский
Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины Петр Олещук