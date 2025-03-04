Трамп: Сделка по минералам не мертва 4.03.2025, 1:35

Дональд Трамп

Новые подробности по сделке он обещал раскрыть вечером 4 марта.

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам «не мертва», но для этого украинскому президенту Владимиру Зеленского нужно быть «более благодарным» за оказанную ему поддержку.

«Я думаю, он должен быть более благодарным, потому что эта страна (США) поддерживала его в самые сложные моменты», — сказал Трамп, выступая перед журналистами в Овальном кабинете.

Вместе с тем новые подробности по сделке он обещал раскрыть вечером 4 марта — в это время у президента США запланировано выступление перед Конгрессом. «Мы выступим с речью, вы, вероятно, слышали об этом. Завтра вечером, я дам вам знать завтра вечером», - сказал Трамп.

Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания соглашения 28 февраля, но после перепалки с Дональдом Трампом в самом начале встречи прервал визит. Впоследствии господин Зеленский говорил, что несмотря на конфликт в Белом доме, украинские власти готовы принять соглашение США по природным ресурсам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com