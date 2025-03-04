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Республиканец Билл Кэссиди в Сенате: Путин убивает всех, кто с ним не согласен

  • 4.03.2025, 5:32
Республиканец Билл Кэссиди в Сенате: Путин убивает всех, кто с ним не согласен
Билл Кэссиди

Законодатель не согласен с риторикой Белого дома.

Сенатор-республиканец Билл Кэссиди раскритиковал избегание Кабинетом Трампа во время ведения мирных переговоров осуждения правителя России Владимира Путина, убивающего своих потенциальных соперников, пишет The Hill.

«Путин регулярно выбрасывает несогласных с ним людей из окон или взрывает самолеты, в которых они находятся. Он не просто вторгся в Украину. Он убивает всех, кто с ним не согласен», – написал Кэссиди на социальной платформе X.

Ряд самых известных политических врагов Путина погибли, в том числе умерший в тюрьме прошлого года лидер оппозиции Алексей Навальный и Евгений Пригожин, погибший в авиакатастрофе через несколько недель после того, как возглавил попытку восстания в 2023 году.

В минувший вторник Кэссиди вместе с несколькими сенаторами-республиканцами и лидером сенатского большинства Джоном Туном заявили, что полную ответственность за продолжающуюся войну в Украине несет Россия.

«Россия, безусловно, является агрессором», – сказал Кэссиди.

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