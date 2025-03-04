У Лукашенко закончились не только деньги

У Лукашенко закончились не только деньги11
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 4.03.2025, 8:18
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Кадров также нет.
Сенсаций при назначении нового-старого правительства не произошло. И это несмотря на недавний разнос на тему выращивания помидоров и огурцов. И не только на него.
Лукашенко вплотную столкнулся с проблемой отсутствия кадрового резерва. На место проштрафившихся назначать некого. Да и смена кадров не сможет «оживить» то, что умерло давно.
Вместе с тем обращает на себя внимание смена Петришенко на Караника. Под первым кресло качалось несколько лет, поскольку успехов в «социальном блоке» не было, а вот провалов куча. Возврат на орбиту исполнителя «ковидного геноцида» означает лишь то, что репрессии и увольнения, провоцирующие проблемы, будут теперь не только в здравоохранении, но распространятся на весь блок.
Назначение нового министра связи и информатизации означает то, что серый кардинал идеологии Янчевский сохраняет и усиливает влияние в сложной системе хунты. А работа по наказанию айтишников была признана успешной.