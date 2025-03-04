Верховная Рада Украины опубликовала обращение к Трампу 25 4.03.2025, 9:37

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А также к Конгрессу и американскому народу.

Верховная Рада Украины официально обратилась к президенту США Дональду Трампу, Конгрессу и американскому народу, выразив благодарность за поддержку независимости и суверенитета Украины.

Обращение опубликовано на английском языке на официальном сайте парламента.

В тексте отмечается, что помощь США сыграла решающую роль в стабилизации ситуации на фронте и укреплении безопасности Украины в самый сложный период ее истории.

«От имени украинского народа Верховная Рада Украины выражает глубокую благодарность президенту Дональду Трампу, Конгрессу США и американскому народу за твердую и последовательную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за пакеты безопасности помощи, которые способствовали стабилизации ситуации на линии фронта», — говорится в обращении.

Парламент отметил, что лидерство США на международной арене неразрывно связано с защитой свободы и демократии, соблюдением международных соглашений и надежностью в отношениях с союзниками.

В тексте обращения Верховная Рада приветствовала инициативы Дональда Трампа о начале переговорного процесса для установления мира. Также отмечается важность развития стратегического партнерства между Украиной и США, в частности в сфере добычи критически важных полезных ископаемых.

«Мы верим, что личная роль президента Дональда Трампа и его миротворческие усилия будут иметь решающее значение для скорейшего прекращения боевых действий и достижения мира в Украине, Европе и в мире», — говорится в заявлении.

В завершение парламент подтвердил, что Украина будет оставаться независимым государством, а украинский народ — непокоренным.

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