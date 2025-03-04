закрыть
4 марта 2025, вторник, 10:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Верховная Рада Украины опубликовала обращение к Трампу

25
  • 4.03.2025, 9:37
  • 15,038
Верховная Рада Украины опубликовала обращение к Трампу

А также к Конгрессу и американскому народу.

Верховная Рада Украины официально обратилась к президенту США Дональду Трампу, Конгрессу и американскому народу, выразив благодарность за поддержку независимости и суверенитета Украины.

Обращение опубликовано на английском языке на официальном сайте парламента.

В тексте отмечается, что помощь США сыграла решающую роль в стабилизации ситуации на фронте и укреплении безопасности Украины в самый сложный период ее истории.

«От имени украинского народа Верховная Рада Украины выражает глубокую благодарность президенту Дональду Трампу, Конгрессу США и американскому народу за твердую и последовательную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за пакеты безопасности помощи, которые способствовали стабилизации ситуации на линии фронта», — говорится в обращении.

Парламент отметил, что лидерство США на международной арене неразрывно связано с защитой свободы и демократии, соблюдением международных соглашений и надежностью в отношениях с союзниками.

В тексте обращения Верховная Рада приветствовала инициативы Дональда Трампа о начале переговорного процесса для установления мира. Также отмечается важность развития стратегического партнерства между Украиной и США, в частности в сфере добычи критически важных полезных ископаемых.

«Мы верим, что личная роль президента Дональда Трампа и его миротворческие усилия будут иметь решающее значение для скорейшего прекращения боевых действий и достижения мира в Украине, Европе и в мире», — говорится в заявлении.

В завершение парламент подтвердил, что Украина будет оставаться независимым государством, а украинский народ — непокоренным.

Написать комментарий 25

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский
Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины Петр Олещук