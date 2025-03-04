Премьер Франции: Зеленский в Белом доме защищал честь Европы 4 4.03.2025, 8:41

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Франсуа Байру

Сильная речь Франсуа Байру.

Премьер-министр Франции Франсуа Байру на дебатах в парламенте произнес речь в поддержку Украины и Владимира Зеленского после скандала в Овальном кабинете Белого дома. Он отметил, что Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс пытались унизить президента Украины, но тот не прогнулся.

Французские депутаты встретили речь главы правительства аплодисментами, передает France24. Он подчеркнул, что «ради чести Европы президент Владимир Зеленский не уступил».

Байру убежден, что сцена в Овальном кабинете, разыгранная перед камерами СМИ, имела целью склонение Зеленского к капитуляции перед агрессором.

«Сцена, отмеченная жестокостью, желанием унижения, целью которой было угрозами заставить Владимира Зеленского согнуться, чтобы он сдался требованиям своих агрессоров. Ради чести демократической ответственности, ради чести Украины, и я смею это сказать, ради чести Европы, президент Зеленский не уступил», – заявил Байру.

По его словам, жертвой этого эпизода стала «безопасность Украины, которая борется за свое выживание», а также сама идея Альянса стран Европы с Соединенными Штатами.

Французский премьер также подчеркнул, что Европа гораздо сильнее, чем думает.

«Мы, европейцы, сильнее, чем думаем. Мы сильны и не знаем об этом. И ведем себя так, будто мы слабые», – отметил политик.

По его данным, валовой внутренний продукт Евросоюза вместе с ВВП Великобритании «более чем в десять раз превышает внутренний продукт России». А вооруженные силы двух стран, заявил Байру, «это более двух с половиной миллионов профессиональных солдат, что на 25% больше, чем в российских вооруженных силах».

Кроме того, он отметил, что есть «3000 истребителей, и это вдвое больше, чем в Соединенных Штатах или российских ВВС».

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