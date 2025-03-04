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Деревня дураков

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  • 4.03.2025, 8:46
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Деревня дураков

К чему ведет отрицательная селекция в сфере культуры.

Во время кадровых перестановок Лукашенко сделал особый акцент на социальной сфере. По его словам, даже самых талантливых управленцев нельзя оставлять ни в культуре, ни в спорте, ни в СМИ, если они участвовали в протестах, пишет «Салiдарнасць».

И потребовал сохранившего свой пост министра культуры Руслана Чернецкого «прекратить шатания» в подведомственной ему сфере: «Ты — государственный человек. Они должны быть такие, как ты. Вот и весь разговор».

Учитывая то, с какой маниакальностью правитель удерживает собственную власть, такой шаг выглядит логичным. За три десятка лет Лукашенко отлично усвоил древний принцип «хлеба и зрелищ». И не просто зрелищ, а именно таких зрелищ, чтобы всем и каждому было понятно, кто «у нас крутой».

Для этого и нужны дальнейшие чистки. Чтобы и духу нелояльности не было даже в самом захудалом сельском доме культуры. Чтобы на освободившееся место пришли сочинители од и устроители победобесных шествий и постановок.

Но у отрицательной селекции в культуре, как и в любой другой сфере, есть своя цена. В Беларуси и до событий 2020 года хватало треша там, где культурой занимался официоз.

Сейчас же он становится повсеместной нормой, вытесняя в темный угол осколки прежней живой и не «обласканной» чиновниками культурной жизни. И это не только масштабные пропагандистские гастроли за счет госбюджета.

Достаточно посмотреть, во что превращаются, например ежегодные городские и сельские праздники. Традиционный «Казюкас» в Гродно в этом году стал «Гродненским РазГуляем» — с «медведями», балалайками и самоварами.

Увешанные сушками самовары и хохлома среди сувениров, как и псевдонародные костюмы a la russe, все уверенней чувствуют себя на масленицах в регионах.

Как известно, свято место пусто не бывает. И это касается не только концертов, праздников и театра. Место изгнанной из страны независимой прессы рано или поздно займет чужая. Вытеснив заодно и местную пропаганду, с которой она сегодня тесно сотрудничает.

На место опальных спортсменов придут российские варяги. Они и раньше сюда приходили, а сейчас их станет еще больше. И этот список можно продолжить.

Результат всего этого можно представить уже сейчас: спустя какое-то время мы можем не узнать свою страну, которая, при сохранении нынешних тенденций, рискует превратиться в одну большую «деревню дураков».

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