В итоге американцы прозрели 22 Константин Сонин

4.03.2025, 9:36

17,736

Константин Сонин

Повторение истории.

2025 год дает возможность понять, как чувствовали себя американцы в 1940 году. Что бы чувствовал я в 1940 году, если бы там оказался.

1940 год – в Европе фашисты уже захватили Австрию, Чехословакию, Польшу, Нидерланды, Бельгию, Норвегию и большую часть Франции. Начиная с лета, Лондон бомбят практически ежедневно, целые города разрушены – Англия в одиночку сражается с Гитлером, и положение очень тяжелое.

1940 год – мы (американцы, я же себя американцем представляю в 1940-м году) помогаем Англии совсем-совсем немного. За все поставки нам платят золотом, которое вот-вот кончится. Оружие поставляют в минимальных количествах – президенту Рузвельту приходится действовать в обход Конгресса, в котором доминируют изоляционисты, требующие соблюдать нейтралитет. До ленд-лиза (бесплатных, по факту, поставок оружия) еще долгие месяцы. Мне – в 1940-м году – это кажется глупостью, незнанием истории и непониманием международной политики, но большинство поддерживает изоляционистов.

1940 год в Европе – евреи давно превращены в нелюдей, они поражены в правах, носят желтые звезды и насильственно переселяются в гетто. До начала массовых убийств еще два года, но совершенно ясно, что мои еврейские родственники – в смертельной опасности.

Но 1940 год – Америка соблюдает нейтралитет и не пускает к себе еврейских беженцев. Только год назад корабль с беженцами из Европы развернут обратно. Предложение предоставить убежище 20 тысячам еврейских детей из Германии не проходит в Конгрессе. Изоляционистам не интересны беженцы, не интересна поддержка стран, принимающих беженцев. Мне – мне в 1940-м году – это кажется бессмысленной жестокостью, но большинство поддерживает изоляционистов.

1940 год. Сбрасывая бомбы на Лондон, Гитлер говорит в своих публичных выступлениях о том, как ему нужен мир. Точно то же самое он говорил перед нападением на Чехословакию, на Польшу, на Францию…

В том же самом 1940-м году оба кандидата в президенты США, действующий президент Рузвельт и республиканец Уиндел Уилки обещают избирателям, что их мальчики «не будут умирать в чужих войнах». Кампания Уилки поддерживается крупнейшими бизнесменами, которым не нравится политика «большого государства», проводимая Рузвельтом. Мне – мне в 1940-м году – политика неучастия в разрастающемся мировом конфликте кажется близорукой и безответственной, но большинство поддерживает изоляционистов.

…В итоге, конечно, американские изоляционисты, «America First» столетней давности, прозрели. Прозрели, когда Япония нанесла масштабный бомбовый удар по Тихоокеанской флотилии, а Германия объявила США войну. В итоге цена предвоенного «я в домике», нежелание остановить Гитлера тогда, когда это было можно сделать легко и дешево, оказалась очень высокой. Сотни тысяч американских солдат погибли за свободу и независимость стран Европы.

Но это было все потом. Глядя назад из 1945-го сложно, наверное, было поверить, как сильны были изоляционисты в 1940-м. А глядя назад из 2025-го, поверить несложно.

Константин Сонин, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com