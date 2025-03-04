Белорусский экспорт сильно просел 3 4.03.2025, 8:55

2,986

Что случилось?

Согласно данным Белстата, дефицит внешней торговли Беларуси превысил полмиллиарда долларов. Это в 4,2 раза больше, чем за аналогичный месяц 2024-го.

Из данных следует, что в январе белорусские предприятия продали за границу товаров на 2,7 млрд долларов, что на 11,5% меньше, чем годом ранее.

Примечательно, что лакомый российский рынок сдувается на глазах. Экспорт в страны СНГ (в основном это Россия) снизился на 6,2% и составил почти 1,9 млрд долларов. В остальные страны экспорт составил всего 849 млн, упав на 21,3%.

В то же время импорт товаров в январе вырос на 1,1% — до 3,2 млрд.

На самом деле ситуация объясняется очень просто, пишет «Салiдарнасць». Российский рынок опомнился и больше не хочет «купляць беларускае».

Дело в том, что с началом войны для белорусских производителей подарком судьбы оказался уход из РФ западных компаний. Наши товары хлынули на российский рынок, на котором у них внезапно не осталось конкурентов. Так, за 2022 год белорусский экспорт в Россию подскочил аж на 40%. В 2023 году добавил еще 9%. А по итогам 2024 года вырос на 6%.

Но все хорошее когда-нибудь кончается. Производители из дружественных стран быстро опомнились и оказалось, что те же холодильники «Атлант» плохо выдерживают конкуренцию с китайскими. Как и многие другие белорусские товары.

Проблема только в том, что, потеряв из-за собственной политики рынки Украины, Европы и еще ряда стран и сильно понадеявшись на «союзников», белорусский режим сам загнал себя в ловушку, выход из которой пока не виден.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com