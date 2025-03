Путь к миру — демонтаж диктатур 2 4.03.2025, 9:08

6,180

Андрей Санников

Демократическая Беларусь — это не просто моральный императив, это стратегическая необходимость.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников написал статью для посвященного Украине блога известных журналистов Майкла Андерсона и Брайана Боннера Two Grumpy Old Men on Ukraine. Оппозиционный политик объясняет стратегическую важность Беларуси:

— Глобальная политика меняется с головокружительной скоростью — непредсказуемо, беспорядочно и все более опасно. Было ли это неизбежно? Однозначно — да.

В Европе происходят важнейшие геополитические изменения, и Беларусь играет в этом процессе ключевую роль, часто остающуюся без должного внимания. Несмотря на влияние политических фигур Европы, США и постсоветского пространства на мировые события, их действия — какими бы безрассудными или экстремальными они ни были — не являются основными факторами, определяющими международную безопасность.

Хотя распад Советского Союза был благоприятным событием, Запад воспринял его в значительной степени неверно. Демократический мир поддался «синдрому Фукуямы», предполагая, что идеологическая битва между тоталитаризмом и демократией закончилась с падением СССР. Решив, что произошедшие изменения окончательны, что возврата к прошлому не будет, Запад с энтузиазмом принялся осваивать новые рынки за пределами «железного занавеса», полагая, что независимые государства, возникающие на месте советской империи, неизбежно присоединятся к демократическому миру.

Этот неоправданный оптимизм привел к опасному игнорированию глубоко укоренившихся проблем в новых независимых государствах, что еще больше разобщило Европу. Страны Балтии и Восточной Европы, которые провели меньше времени под властью Кремля, поспешили вернуться в Европу, став членами ЕС и НАТО. Тем временем у бывших советских республик не было другого выбора, кроме как сохранять связи с Россией, которая по-прежнему контролировала значительную часть их экономических и политических процессов. Эти страны не сумели стать по-настоящему геополитически независимыми, находясь в паутине зависимости от Москвы.

Согласившись на создание Содружества Независимых Государств (СНГ) и подчиняя себя российскому влиянию, европейские республики бывшего СССР фактически содействовали относительно плавному переходу центрально-европейских стран от политического Востока к политическому Западу. В то время как «более удачливые» страны обеспечили свое будущее посредством интеграции в ЕС и НАТО, менее удачливые стали свидетелями возрождения российского империализма, превратившегося в диктаторскую экспансионистскую силу.

Пока Европа создавала Европейский союз — выдающееся достижение в области демократии и сотрудничества — другие постсоветские страны, за редким исключением, скатились к авторитаризму. В результате образовался блок, возглавляемый Россией, в который вошли диктаторы, преступники и олигархи, скрывающиеся под маской законных правителей.

Лукашенко как фактор возрождения имперских амбиций России

Возрождение авторитаризма в европейской части бывшего Советского Союза началось в Беларуси с приходом к власти Александра Лукашенко в 1994 году. Тогдашний президент России Борис Ельцин, в своих отчаянных поисках поддержки для переизбрания в 1996 году, убедил Лукашенко создать так называемое «союзное государство», рассчитывая на прокоммунистический электорат России. В обмен на эту «услугу» Ельцин поддержал государственный переворот в Беларуси в 1996 году, замаскированный под «референдум», что дало Лукашенко возможность нарушить Конституцию и установить свою жестокую диктатуру.

Владимир Путин, который изначально изображал из себя умеренного либерального лидера, внимательно изучал методы Лукашенко, заимствуя и совершенствуя их. К своему второму сроку Путин отверг свой первоначальный либеральный имидж. Выбрав белорусскую модель, он менял Конституцию и жестоко подавлял всякое инакомыслие.

В любом геополитическом кризисе всегда есть ключевая страна, которая, хотя и не обязательно является доминирующей силой, но играет решающую роль в формировании региональной динамики. Хорошим примером этого является Австрия и ее аннексия нацистской Германией в 1938 году. Аншлюс спровоцировал цепь событий, приведших к Мюнхенскому соглашению (справедливо считающемуся предательством), а затем — ко Второй мировой войне. Сегодня, когда Россия ведет полномасштабную войну против Украины, Беларусь при Лукашенко играет столь же важную роль. Эту роль опасно недооценивают.

Почему Беларусь важна стратегически

Геостратегическое положение Беларуси играет ключевую роль благодаря двум критически важным регионам: Смоленским воротам и Сувалкскому коридору.

Смоленские ворота — это основной проход между Западной Двиной и Днепром, который издавна служили важным маршрутом для торговли и передвижения войск между Востоком и Западом. Он жизненно необходим не только России, но и Китаю — второй экономике мира. Близость Беларуси к европейским рынкам делает ее важной страной для КНР. Исторически Россия использовала этот путь для вторжения в Европу, и сегодня он остается крайне важным маршрутом для реализации военных амбиций Москвы. Смоленские ворота стали путем для российского вторжения в Украину через Беларусь с целью захвата Киева.

Сувалкский коридор, находящийся между Беларусью и российским эксклавом Калининградом, превратился в одну из самых напряженных зон после распада СССР и Варшавского договора. Эта узкая полоса земли — единственное, что связывает Польшу, Центральную Европу и балтийские страны. Если Россия вторгнется, захват Сувалкского коридора приведет к изоляции Литвы, Латвии и Эстонии от НАТО. Эта настолько значимая уязвимость, что эксперты назвали ее «ахиллесовой пятой НАТО».

В периоды обострения напряженности между Россией и Западом, Беларусь становится важнейшим геополитическим фактором, который может либо способствовать эскалации конфликта при игнорировании, либо помочь предотвратить войну, если уделить ему должное внимание.

Диктатура означает войну

Диктатуры неизбежно приводят к войне — либо против собственного народа, либо, как показало вторжение России в Украину, против соседних стран. Наиболее эффективный способ предотвратить войну — это устранить авторитарные режимы.

Несмотря на многолетние нарушения прав человека и политические убийства, Лукашенко беспрепятственно остается у власти в Беларуси уже 30 лет. Западные санкции были неэффективными и краткосрочными, практически не влияя на его власть. Даже в 2020 году, когда белорусский народ восстал против его правления, реакция Запада была запоздалой и неэффективной. Режиму дали время подавить восстание, обеспечив выживание Лукашенко.

Жестоко подавляя народ и цепляясь за власть, Лукашенко стал ключевым помощником Путина в войне против Украины.

Более того, подготовка к вторжению открыто велась на территории Беларуси с 2009 года в рамках полномасштабных российско-белорусских военных учений. Однако Запад либо не понял, либо решил проигнорировать тревожные сигналы.

Должен быть сделан очевидный вывод, что без участия Лукашенко у Кремля не было бы стратегической базы, которая позволила бы начать и вести войну против Украины. Другими словами, если бы белорусская революция 2020 года увенчалась успехом, сегодня в Европе не было бы войны.

Путь к миру — демонтаж диктатур

Остановить диктаторов — это наиболее эффективный способ остановить войну, любую войну. Самая неотложная задача в мире — развернуть в обратную сторону процесс поражения демократии в мире.

В случае войны России против Украины Лукашенко предоставляет Беларусь в качестве базы для путинской агрессии. Воссоединенная с Европой свободная и демократическая Беларусь станет серьезным препятствием для российской экспансии.

Даже если сегодня будет достигнут хрупкий мир, пока Лукашенко остается у власти, Путин всегда сможет возобновить войну и усилить агрессию против Европы.

Сейчас пришло время действовать. Мир не может позволить себе повторить ошибки прошлого. Войны не избежать, если диктаторские режимы продолжат свое существование. Демократическая Беларусь — это не просто моральный императив, это стратегическая необходимость для европейской и глобальной безопасности.

Подводя итоги:

Диктатуры — главная причина войн:

авторитарные режимы по своей природе применяют подавление, агрессию и экспансию для удержания власти. История показала, что диктаторы (будь то Лукашенко в Беларуси или Путин в России) неизбежно прибегают к насилию сначала против собственного народа, а затем против соседних стран. Самый эффективный способ предотвратить войну — не только сдерживать агрессию, но и активно демонтировать диктаторские режимы.

Беларусь имеет решающее значение для безопасности Европы:

она не просто пассивный спутник России, а играет важную геополитическую роль. Ее стратегическое положение позволяет контролировать важнейшие пути, такие как Смоленские ворота и Сувалкский коридор, что делает Беларусь ключевым элементом как для российских военных действий, с одной стороны, так и для безопасности Европы — с другой.

Свободная и демократическая Беларусь лишила бы Россию важнейшего плацдарма для агрессии и значительно ослабила бы способность Путина вести войну.

Неправильная оценка ситуации и бездействие Запада способствуют укреплению авторитаризма:

неспособность демократических стран вовремя выявить и нейтрализовать авторитарные угрозы привела к новым кризисам. Без активного вовлечения — поддержки демократических движений и принятия решительных мер против диктаторов — войны, подобные войне в Украине, будут вспыхивать вновь и вновь, угрожая глобальной стабильности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com