Литва объявила о нововведении для белорусских водителей 4.03.2025, 9:17

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Оно вступает в силу с 12 марта.

С 12 марта контрольные службы Литвы начнут замерять уровень топлива в баках грузовых автомобилей, которые следуют на территорию Литвы транзитом через Беларусь и Россию. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет.

«С 08.00 12 марта 2025 года начинается обязательное электронное декларирование количества топлива в топливных баках грузовых транспортных средств», — пишет ГТК со ссылкой на сообщение таможни Литвы.

Водители фур, следующих транзитом из России или Беларуси, должны будут в электронной декларации указывать имеющееся в баке количество топлива. А на литовских пунктах пропуска будут замерять уровень топлива в баках следующих из этих стран грузовиков.

Отмечается, что нововведение будет касаться большегрузов, которые следуют транзитом из Калининградской области через КПП «Кибартай» в Беларусь через КПП «Мядининкай» и обратно.

Ввоз топлива в ЕС из Беларуси и России ограничен, поэтому незаконный слив данного топлива из транспортного средства может повлечь за собой административную ответственность с конфискацией транспортного средства.

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