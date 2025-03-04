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Кремль ставит США ультиматум для начала переговоров по Украине

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  • 4.03.2025, 9:19
  • 12,616
Кремль ставит США ультиматум для начала переговоров по Украине

Но Трамп говорит, что «Путин хочет мира».

Россия и США вряд ли начнут переговоры по урегулированию войны в Украине до того, как восстановят полноценную работу диппредставительств на их территориях. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Отметим, это не первый ультиматум, который выдвигает Кремль на переговорах с США. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что «Путин хочет мира», а «президент Украины Владимир Зеленский — нет».

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