Кремль ставит США ультиматум для начала переговоров по Украине 9 4.03.2025, 9:19

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Но Трамп говорит, что «Путин хочет мира».

Россия и США вряд ли начнут переговоры по урегулированию войны в Украине до того, как восстановят полноценную работу диппредставительств на их территориях. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Отметим, это не первый ультиматум, который выдвигает Кремль на переговорах с США. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что «Путин хочет мира», а «президент Украины Владимир Зеленский — нет».

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