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Ученые: Яркое воображение способно победить алкоголизм

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  • 4.03.2025, 9:36
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Ученые: Яркое воображение способно победить алкоголизм

Представление будущих событий помогает избавиться от зависимостей.

Американские ученые из Политехнического университета Вирджинии обнаружили, что яркое представление конкретных будущих событий может снизить импульсивность, улучшить принятие решений и стать эффективным методом лечения алкогольной зависимости. Исследование опубликовано в научном журнале Brain Connectivity (BraCon).

Эпизодическое мышление о будущем — это способность детально представлять себе предстоящие события. Например, человек может вообразить, как через год открывает художественную галерею, представляя звуки, запахи и эмоции, связанные с этим событием.

В исследовании приняли участие 24 человека, чей мозг сканировали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) как в состоянии покоя, так и во время выполнения задач. Участники практиковались в представлении конкретных будущих событий, а затем возвращались к этим мыслям во время сканирования.

Участники стали менее импульсивными и лучше справлялись с задачами, требующими выбора между немедленными и отсроченными вознаграждениями.

Ученые обнаружили усиление связей в сети значимости — группе областей мозга, отвечающих за обработку важной информации.

Люди с более высокой функциональной связностью в мозге быстрее выполняли сложные задачи, что указывает на улучшение когнитивных функций.

Люди с алкогольной зависимостью часто испытывают трудности с представлением будущего и склонны к импульсивным решениям. Эпизодическое мышление о будущем помогает снизить эту тенденцию, что делает его потенциально эффективным методом терапии.

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