WSJ: США перестали помогать Украине еще до спора Зеленского и Трампа 7 4.03.2025, 9:49

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Журналисты обратили внимание на важную деталь.

Администрация президента США Дональда Трампа прекратила финансирование новых закупок военной помощи для Украины еще до спора главы Белого дома с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Хотя государственный секретарь США Марко Рубио ранее подписал разрешение на освобождение Украины от запрета, который Трамп наложил на иностранную помощь, высокопоставленный чиновник Госдепартамента Питер Марокко не направил соответствующее письмо в Пентагон.

Источники говорят, что этот шаг привел к фактической остановке новых соглашений о поставках оружия Украине через систему финансирования иностранных военных программ США, которая подчиняется Государственному департаменту США и через которую оплачивается вооружение для некоторых стран. Издание отмечает, что прекращение финансирования новых поставок вооружений началось еще до нашумевшей встречи Трампа и Зеленского в Вашингтоне 28 февраля.

Без американской помощи Украина потеряет доступ к некоторым современным видам вооружений, включая системы противовоздушной обороны, баллистические ракеты класса «земля-земля», навигационные системы и реактивную артиллерию большой дальности. В частности, это повлияет на способность Украины наносить удары на большие расстояния и защищать тыловые позиции.

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