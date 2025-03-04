Белорусам хотят повысить пенсионный возраст 15 4.03.2025, 10:07

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Проект документа уже готов.

Белорусские чиновники обсуждают возможность повышения пенсионного возраста на два года. Об этом сообщают источники «Белсата». Решение пока не принято, но проект документа уже готов.

Источники утверждают, что постепенное повышение начнется уже с 2026 года. И если во время предыдущего повышения пенсионного возраста каждый год прибавлялось по полгода, то сейчас его собираются повышать сразу на год: плюс один в 2026-м и еще плюс один в 2027-м. Таким образом, через два года женщины, как планируется, будут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины – в 65.

Напомним, что впервые о необходимости увеличивать пенсионный возраст Александр Лукашенко заявил в 2016 году. Как он тогда сказал, мера вызвана «необходимостью поддержания уровня жизни населения в долгосрочной перспективе». До этого момента мужчины в Беларуси уходили на пенсию в 60 лет, женщины – в 55.

Поэтапное повышение пенсионного возраста, согласно указу Лукашенко, началось с 1 января 2017 года. С тех пор – до декабря 2022-го – его увеличивали на шесть месяцев, пока пенсионный возраст не достиг 63 лет для мужчин и 58 лет для женщин. Аналогичным образом произошло и увеличение возраста, дающего право на льготные трудовые пенсии и пенсии за выслугу лет.

Большинство белорусов нововведение не одобрили и тогда. По данным Независимого института социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ), который провел опрос после подписания указа о повышении пенсионного возраста, только 19% респондентов поддержали увеличение пенсионного возраста, 70% отнеслись к такой мере негативно.

Эксперты, в свою очередь, уже тогда говорили, что данная мера будет недостаточной. Причина: работников, которые платят взносы в пенсионные фонды, в стране становится меньше, а пенсионеров – больше.

Еще в 2018 году доля населения старшего трудоспособного возраста в Беларуси составляла 25%, а к 2050 году, по прогнозам, достигнет уже 35%. Получается, проблему дефицита ФСЗН увеличением пенсионного возраста власти не решили, а отодвинули.

О дыре в бюджете ФСЗН, из-за которой требуются ежегодные вливания – субвенции из госбюджета – в свое время заявлял и Александр Лукашенко. Минтруда и другим профильным ведомствам эту проблему решить никак не удавалось.

После 2022 года чиновники также обсуждали дальнейшее повышение пенсионного возраста. Еще больше повысить его советовали и в МВФ.

Сколько на пенсии живут белорусы?

После пандемии средняя ожидаемая продолжительность жизни белорусов при рождении, по данным ООН, заметно снизилась. Особенно заметным это снижение стало для мужчин, которые с 2019-го по 2021-й «потеряли» почти 2,5 года жизни (с 69,7 года до 67,3 года). Судя по этой же статистике, мужчины в Беларуси в среднем живут на 10,4 года меньше, чем женщины.

Такой аномально высокий гендерный разрыв (больше 10 лет) в 2021 году, к слову, был зафиксирован только в четырех странах мира. Все они находятся на постсоветском пространстве. Это Армения (10,8 года разницы – 77,4 для женщин и 66,6 для мужчин); Россия (10,6 года разницы – 74,8 для женщин, 64,2 для мужчин); Беларусь (10,4 года разницы – 77,7 для женщин, 67,3 для мужчин); Украина (10,2 года разницы – 76,7 для женщин, 66,5 для мужчин).

Считаем дальше: средняя продолжительность жизни в Беларуси составляет 72,4 года: 67,3 для мужчин и 77,7 для женщин. Получается, что среднее время дожития после выхода на пенсию для мужчин сегодня составляет 4,3 года, а для женщин – 19,7. Разница между «мужским» и «женским» временем дожития составляет аж 15,4 года. В среднем белоруска теперь может прожить на пенсии почти в четыре раза дольше, чем белорус. Разумеется, речь идет о трудовых пенсиях по возрасту, а не за выслугу лет.

В случае, если пенсионный возраст поднимут еще на два года, то в среднем мужчинам на пенсии посчастливится жить чуть больше двух лет, а женщинам – почти 18.

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