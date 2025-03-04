Зеленский одержал тактическую победу 1 Владимир Пастухов

4.03.2025, 10:20

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Владимир Пастухов

Трампу не удалось заставить Зеленского принять условия, оговоренные с Путиным.

Спустя несколько дней после неожиданного и даже скандального завершения первого визита Зеленского в Вашингтон после избрания Трампа президентом я готов осторожно, со многими оговорками (у скандального «изгнания из Овального рая» может случиться и не менее скандальное возвращение в рай – ситуация остается плохо предсказуемой) предположить, что в итоге Зеленский одержал тактическую победу.

Трампу не удалось немедленно заставить Зеленского принять условия, в общих чертах оговоренные с Путиным, и усадить его за стол переговоров, а значит, война будет какое-то время продолжаться, и все это время Зеленский будет оставаться у власти. Похоже, теперь эти два условия будут тесно связаны, но не потому, что Зеленский не сможет победить на выборах, а потому, что Вашингтон и Москва договорились, что он в них не будет участвовать.

Что мешает мне радоваться этой тактической победе Зеленского вместе с огромным числом искренних друзей Украины, не говоря уже о самих украинцах (по крайней мере, той их части, которая активно постит комментарии в социальных сетях)? Ответ достаточно прост: непонимание, как эта тактическая победа Зеленского может конвертироваться в стратегическую победу Украины в этой войне.

Допустим, все сложилось самым благоприятным для Украины образом. Европейские друзья Украины оказались эффективны не только на словах, но и на деле. Европа взяла на себя в полном объеме финансирование Украины в этой войне и смогла договориться о закупке вооружений с Америкой (и другими странами, где еще осталось «живое» оборонное производство). При этом Зеленский смог договориться с «громадой» о мобилизации новых возрастов и как-то еще исхитриться подготовить их к участию в боевых действиях раньше, чем их успеют убить. Ну и Трамп, конечно, занимает нейтральную позицию, а не объединяется с Путиным, чтобы добить Зеленского (например, вывалив тонны компромата как на него лично, так и на его ближайшее окружение). Как это все поможет победить Россию?

Стратегически Украине по-прежнему придется играть в «русскую рулетку», где в барабане всего два патрона: «русская революция» и «мировая война». В чем Трамп и Вэнс правы, так это в том, что у нас за спиной уже есть опыт трех лет, который кое-что все-таки показал. То есть сегодня мы, пожалуй, можем сделать более корректные выводы и по поводу революции, и по поводу ядерной угрозы, чем три года назад.

И главное, что он показал, так это то, что парни в Кремле будут отстреливаться на лестнице, а вверенный им народ будет пачками идти на смерть, но не восстанет. Да, Путина ждет неприятный момент, если придется проводить новую мобилизацию и переводить экономику на работу в чрезвычайном режиме. Но с почти 100% вероятностью режим это переживет. Гниение будет длительным и плохо предсказуемым.

У меня также почти нет сомнений в том, что, будучи прижатым в угол, где ему придется выбирать между признанием своего поражения в войне (что будет иметь следствием как раз ту самую русскую революцию) и применением ядерного оружия, нынешнее руководство России выберет применение ядерного оружия. Они не будут дохнуть в одиночестве.

Проблема в том, что если они пройдут «точку сомнений», проведут мобилизацию и упадут в «военный капитализм», то следующей «точки сомнений», когда они будут колебаться между продолжением или прекращением войны, придется ждать долго, скорее всего до смерти Путина. Выдержит ли Украина войну на истощение так долго – большой вопрос.

Меня не может не беспокоить тот факт, что стратегия победы для Украины сводится к ожиданию чуда. Перетерпим - и Путин умрет, а если не умрет, то не нажмет кнопку, потому что он трус и гад, и так далее. Хотя как по мне, так именно потому и нажмет, что трус и гад. В общем, такое себе обоснование в пользу продолжения войны. Боюсь ошибиться, но все, чего можно было добиться военными средствами, Украина уже добилась. Остального надо добиваться средствами политическими и дипломатическими. А если это так, то тактическая победа над Трампом не ведет к успеху, хотя, конечно, зрелище было отвратительным, и мои личные симпатии как человека были на стороне Зеленского.

Владимир Пастухов, Telegram

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