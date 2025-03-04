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Лукашенко начал бояться своих чиновников?

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  • 4.03.2025, 10:22
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Лукашенко начал бояться своих чиновников?

Похоже, кого-то начинает напрягать номенклатурный вес подчиненных.

Переназначая Николая Снопкова на пост вице-премьера, курирующего экономику, правитель сделал красноречивое напутствие:

— Очень хотел бы, Николай Геннадьевич, чтобы вы работали аккуратно, не забывали о том, что это дети президента (министры — прим.), назначенные президентом. Поэтому бить по голове их нельзя. Матом ругаться на них нельзя и даже кричать на них нельзя, только если за пределами кабинета по-мужски.

Первое впечатление от услышанного — кто бы говорил. Ведь о манере общения самого Лукашенко давно известно. Это и бесконечное фамильярное тыканье всем и вся, не взирая на возраст и статус собеседников, пишет «Салiдарнасць».

Помним мы и о скандальных разносах, устраиваемых в любых интерьерах — от неубранного коровника до зала заседаний в личном дворце. А уж бить по голове, напоминают злые языки, он начал задолго до того, как получил власть над целой страной.

Но за первым впечатлением следует и второе, вызванное продолжением откровений правителя:

— У вас большие полномочия, самостоятельность большая. Характеризуют вас очень хорошо, с кем бы я ни разговаривал. Вы за время работы в правительстве стали совершенно другим человеком. Поэтому я на вас очень рассчитываю в этом новом старом правительстве и надеюсь, что мы получим хороший эффект.

Переведем на понятный в чиновничьей среде язык: занимайся экономикой, а мое — кричать и бить по голове — оставь мне.

И это сигнал не только Снопкову, а всем тем, кого сегодня назначили или оставили на прежнем месте. Это возможное свидетельство того, что излишняя самостоятельность и большие полномочия у подчиненных начинают напрягать правителя.

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