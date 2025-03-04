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Ученые нашли неочевидный способ стать умнее

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  • 4.03.2025, 10:32
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Ученые нашли неочевидный способ стать умнее

Улучшится и память.

Южнокорейские ученые из Кёнбукского национального университета выяснили, что жевание умеренно твердых материалов, таких как дерево, может повысить уровень глутатиона — ключевого антиоксиданта мозга, который защищает клетки от повреждений и улучшает когнитивные функции, включая память. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Systems Neuroscience (FSN).

Глутатион — один из главных антиоксидантов мозга, защищающий клетки от окислительного стресса, который считается одной из причин старения и снижения когнитивных функций.

В эксперименте участвовали 52 здоровых студента, которых разделили на две группы: одна жевала деревянные палочки, похожие на черенки для эскимо, а другая — обычную парафиновую жвачку. Участники пережевывали материалы в течение пяти минут, после чего ученые измерили уровень глутатиона в передней поясной коре — области мозга, отвечающей за когнитивный контроль и память.

Для измерения применили магнитно-резонансная спектроскопия (MEGA-PRESS). Метод позволяет точно определить концентрацию химических веществ в мозге. Также до и после жевания студенты прошли когнитивные тесты, оценивающие память, внимание и другие мыслительные способности.

Оказалось, что жевание дерева значительно увеличивает уровня глутатиона. Участники экспериментальной группы также показали улучшение в тестах на память, особенно в задачах на запоминание историй. Кроме того, повышение концентрации глутатиона напрямую связано с усилением когнитивных показателей.

Ученые планируют продолжить исследования, чтобы изучить влияние жевания на мозг в более широком контексте. Они также хотят проверить, как разные материалы и продолжительность жевания влияют на когнитивные функции.

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