Под Лунинцем военные в противогазах проводят дезинфекцию и деактивацию
- 4.03.2025, 10:41
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Что происходит?
В рамках проверки боевой готовности военнослужащие 56-го зенитного ракетного полка, который дислоцируется в Лунинецком районе, в противогазах проводят дезинфекцию и деактивацию.
Ракетчики проводят полевые сборы в рамках проверки Вооруженных сил Беларуси, пишет «Медиа-Полесье».
В прошлом месяце отрабатывались действия диверсионно-разведывательной группы при переходе заминированного участка местности, установке противотанковых мин. На этот раз военные отчитались о том, что на полевом выходе прошли практические занятия по порядку и последовательности действий по преодолению зараженного участка местности, дезинфекции личного состава и дезактивации техники.