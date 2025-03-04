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Под Лунинцем военные в противогазах проводят дезинфекцию и деактивацию

  • 4.03.2025, 10:41
  • 1,464
Под Лунинцем военные в противогазах проводят дезинфекцию и деактивацию

Что происходит?

В рамках проверки боевой готовности военнослужащие 56-го зенитного ракетного полка, который дислоцируется в Лунинецком районе, в противогазах проводят дезинфекцию и деактивацию.

Ракетчики проводят полевые сборы в рамках проверки Вооруженных сил Беларуси, пишет «Медиа-Полесье».

В прошлом месяце отрабатывались действия диверсионно-разведывательной группы при переходе заминированного участка местности, установке противотанковых мин. На этот раз военные отчитались о том, что на полевом выходе прошли практические занятия по порядку и последовательности действий по преодолению зараженного участка местности, дезинфекции личного состава и дезактивации техники.

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