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Вэнс: Трамп настаивал на том, чтобы разговор с Зеленским был публичным

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  • 4.03.2025, 10:41
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Вэнс: Трамп настаивал на том, чтобы разговор с Зеленским был публичным
Джей Ди Вэнс

Вице-президент США назвал условия для переговоров с президентом Украины.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что предлагал президенту Дональду Трампу провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете наедине, но он отказался, заявив, что хочет поговорить публично.

Об этом он сказал на шоу Hannity на телеканале Fox News.

«Пока мы продолжали ходить туда-сюда, я снова попытался сказать: „Ну, возможно, нам стоит поговорить наедине“. А президент ответил: „Нет, на самом деле, я больше не хочу разговаривать наедине. Я хочу провести этот разговор публично, чтобы американский народ увидел“. И я думаю, что было определенное ощущение — не хватало уважения, было определенное чувство собственного достоинства», — сказал Вэнс.

Однако двери для возобновления переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского остаются открытыми, если украинский президент готов серьезно говорить о мире

«Президент Трамп четко и последовательно заявлял: конечно, дверь открыта до тех пор, пока Зеленский готов серьезно говорить о мире. Нельзя прийти в Овальный кабинет или куда-либо еще и отказаться даже обсуждать детали мирной сделки», — сказал Вэнс ведущему Fox.

«Когда они захотят говорить о мире, я думаю, президент Трамп будет первым, кто поднимет трубку», — добавил Вэнс.

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