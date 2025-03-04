Глава МИД Эстонии: Европа должна помочь Украине больше и быстрее 4.03.2025, 10:50

Маргуса Тсахкны

Чтобы заполнить пробел, оставленный США.

По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Тсахкны, решение США приостановить военную помощь Украине означает, что Европа должна помочь Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить этот пробел.

Сообщает «Европейская правда» со ссылкой на аявление министра приводит МИД Эстонии.

«Европа должна увеличить военную помощь Украине, чтобы Украина могла продолжать свою борьбу за справедливый и длительный мир», – сказал Тсахкна.

«Правительство Эстонии уже приняло решение увеличить военную помощь Украине на 25% в этом году и срочно доставить в Украину, среди прочего, 10 тысяч артиллерийских снарядов. Наше решение доказывает, что для помощи Украине могут быть приняты новые и быстрые решения, и мы призываем всех сторонников Украины срочно увеличить военную помощь», – подчеркнул он.

По словам министра иностранных дел, одним из способов получить дополнительные средства для помощи Украине является использование замороженных активов России. Поскольку большинство замороженных государственных активов России находятся в Европе, Европа должна сыграть решающую роль в принятии мер и направлении этих активов на помощь Украине.

«Заявления о том, что нет юридической возможности использовать замороженные российские активы, являются безосновательными. На прошлой неделе я поделился с моими европейскими партнерами эстонским дискуссионным документом, который предлагает четкое решение по использованию этих активов. Политическое решение об использовании замороженных активов необходимо до следующего крайнего срока продления санкций против России в июне», – сказал министр иностранных дел.

«Агрессор, который является единственным виновником войны, должен испытывать давление, а жертва агрессии должна быть решительно поддержана, потому что только таким образом можно заставить Россию отказаться от своих целей и достичь длительного мира в Украине», – сказал Тсахкна.

Как сообщалось, Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине, пока не увидит, что руководство Украины «демонстрирует добрую волю к миру».

Решение Трампа касается в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направлялось к украинской границе.

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