Известный минский универмаг меняет название
- 4.03.2025, 11:01
Магазин ждет серьезный ребрендинг.
Один из филиалов ЦУМа серьезно преобразится уже в 2025 году, сообщает агентство «Минск-Новости».
Речь идет о магазине «Товары для женщин», расположенном на столичной улице Куйбышева, недалеко от Комаровского рынка.
«Мы планируем изменить название, обновить стиль, расширить ассортимент и изменить локации товарных групп. Это позволит рациональнее использовать торговую площадь», – огласил задумки директор ОАО «ЦУМ Минск» Алексей Сокол.
Магазин «Товары для женщин» работает с 1990-х. За эти годы он, разумеется, несколько раз обновлялся: в разные периоды времени, например, добавили продуктовый отдел и перевели торговлю на самообслуживание.
Однако грядущая реновация обещает быть более масштабной.