Известный минский универмаг меняет название 4.03.2025, 11:01

Магазин ждет серьезный ребрендинг.

Один из филиалов ЦУМа серьезно преобразится уже в 2025 году, сообщает агентство «Минск-Новости».

Речь идет о магазине «Товары для женщин», расположенном на столичной улице Куйбышева, недалеко от Комаровского рынка.

«Мы планируем изменить название, обновить стиль, расширить ассортимент и изменить локации товарных групп. Это позволит рациональнее использовать торговую площадь», – огласил задумки директор ОАО «ЦУМ Минск» Алексей Сокол.

Магазин «Товары для женщин» работает с 1990-х. За эти годы он, разумеется, несколько раз обновлялся: в разные периоды времени, например, добавили продуктовый отдел и перевели торговлю на самообслуживание.

Однако грядущая реновация обещает быть более масштабной.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com