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Известный минский универмаг меняет название

  • 4.03.2025, 11:01
Известный минский универмаг меняет название

Магазин ждет серьезный ребрендинг.

Один из филиалов ЦУМа серьезно преобразится уже в 2025 году, сообщает агентство «Минск-Новости».

Речь идет о магазине «Товары для женщин», расположенном на столичной улице Куйбышева, недалеко от Комаровского рынка.

«Мы планируем изменить название, обновить стиль, расширить ассортимент и изменить локации товарных групп. Это позволит рациональнее использовать торговую площадь», – огласил задумки директор ОАО «ЦУМ Минск» Алексей Сокол.

Магазин «Товары для женщин» работает с 1990-х. За эти годы он, разумеется, несколько раз обновлялся: в разные периоды времени, например, добавили продуктовый отдел и перевели торговлю на самообслуживание.

Однако грядущая реновация обещает быть более масштабной.

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