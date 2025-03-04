Скандал в Овальном кабинете бьет по США 18 Майкл Стрейн

4.03.2025, 11:12

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Американцам важно понять одну вещь.

В свете позорного и опасного эпизода в Овальном кабинете важно сделать шаг назад и задать фундаментальный вопрос: почему Соединенные Штаты должны хотеть помочь Украине?

Отчасти — это наша историческая моральная приверженность поддержке и продвижению идей демократии и самоопределения во всем мире.

Но самая важная причина, по которой США должны хотеть помочь Украине, заключается в том, чтобы помешать проекту российского президента Владимира Путина по воссозданию бывшего Советского Союза.

Многие комментаторы, похоже, подспудно полагают, что Соединенные Штаты мало что потеряют, если Россия поглотит Украину. Это неверно. Если США уйдут из Украины, то президент Трамп создаст модель, позволяющую России вторгаться в другие европейские страны, а Китаю — продвигаться на Тайвань.

Американским гражданам будет хуже, если Россия получит возможность вторгнуться в страны Балтии. Американским гражданам будет хуже, если Китай решится захватить Тайвань. Американским гражданам будет хуже, если НАТО распадется.

Почему? История показывает: в конечном итоге США будут втянуты в крупные войны, которые начнутся за рубежом.

И даже если Америка не будет напрямую вовлечена в иностранную войну, экономическая судьба Соединенных Штатов связана с глобальной безопасностью, которая способствует стабильности. Сдерживание территориальных амбиций России важно для мира в Европе. Мир в Европе важен, потому что без него американцы будут менее процветающими. Мы поддерживаем Украину не только потому, что приятно быть вежливыми с другими демократиями. Мы поддерживаем Украину, потому что это в наших прямых интересах.

Вот выдержка об экономическом значении союзов безопасности из моей готовящейся к публикации статьи (сейчас она находится в печати):

«Американские союзы и передовое военное присутствие способствуют достижению экономических результатов несколькими способами. Они предотвращают конфликты, стороной которых могли бы стать США. Снижая вероятность военного участия США в войне, они продвигают экономические интересы американских предприятий и домохозяйств. Они также удерживают противников США от нападения на союзников США и удерживают союзников США от провоцирования военных конфликтов. Таким образом, союзы безопасности и сильное глобальное военное присутствие США помогают предотвратить конфликты в других частях мира, которые могут негативно сказаться на экономической деятельности США.

Степень экономической интеграции в мире означает, что американские предприятия и домохозяйства подвержены экономическим рискам, связанным с военными конфликтами и нарушениями безопасности за рубежом, вызванными конфликтами, которые не затрагивают Америку напрямую. Война за рубежом может сократить предложение товаров, повысив их мировую цену. Она может нанести ущерб американским экспортерам, ограничив доступ на рынок. Это может оказать охлаждающее воздействие на инвестиции в американский бизнес. Это может нарушить торговые потоки и глобальные цепочки поставок, что приведет к росту издержек для американских предприятий и потребителей. Как уже говорилось выше, это может привести к увеличению стоимости доставки.

Снижая риск войны и укрепляя связи между странами, сильные вооруженные силы США — наряду с прочными международными альянсами, которые создает сильная американская армия, — увеличивают международные потоки товаров и капитала, что повышает производительность и заработную плату американских рабочих и конкурентоспособность американского бизнеса».

Подумайте о масштабах наших экономических связей с Европой и о том, какие экономические издержки понесут американцы в результате дальнейшей российской агрессии, которая может дестабилизировать европейскую торговлю:

«На торговлю между Соединенными Штатами и Европейским союзом приходится около трети мирового экономического производства и 30 % мировой торговли. Более того, ЕС или США являются крупнейшими торговыми и инвестиционными партнерами почти всех других стран мира. Двусторонняя торговля и инвестиции между ЕС и США поддерживают 9,4 миллиона рабочих мест (и косвенно поддерживают еще 16 миллионов рабочих мест). Для масштаба, количество рабочих мест, поддерживаемых экономической интеграцией, больше, чем количество людей, живущих в Швейцарии или Вирджинии.

Компании Европейского союза инвестируют в Америку значительные средства. В 2022 году они инвестировали в США 2,7 триллиона евро. Эти инвестиции увеличивают запасы технических знаний и капитала в США, повышая производительность труда работников. Более производительные работники представляют большую ценность для компаний, которые в дальнейшем более активно борются за них на конкурентных рынках труда. Такая обостренная конкуренция оказывает повышающее давление на заработную плату работников, увеличивая доходы домохозяйств и потенциально повышая возможности трудоустройства и экономический объем производства».

Примеры из истории также помогают проиллюстрировать этот тезис.

«Сильные вооруженные силы США способствовали быстрому экономическому развитию Японии после Второй мировой войны. Сегодня Япония — один из сильнейших экономических партнеров Америки. Япония является одним из основных источников иностранных инвестиций в США и владеет большим количеством казначейских бумаг США, чем любая другая иностранная страна. В 2023 году объем экспорта США в Японию составит 121 млрд долларов (77 млрд долларов — товары, 44 млрд долларов — услуги). Импорт США составил 184 миллиарда долларов, из которых большая часть (149 миллиардов долларов) приходится на товары. В 2021 году в американских филиалах японских компаний было занято около миллиона американских работников.

Передовое военное присутствие Соединенных Штатов также является одним из основных факторов, способствующих быстрому экономическому развитию Южной Кореи. Сегодня Южная Корея является одним из крупнейших источников иностранных инвестиций в США: в 2023 году объем инвестиций составит 77 миллиардов долларов. И американские компании считают Южную Корею привлекательным местом для инвестиций. В 2023 году США инвестировали 36 миллиардов долларов в Южную Корею, которая закупила американский экспорт на 91 миллиард долларов».

Соединенные Штаты навредят Украине, если мы продвинем крайне неблагоприятную для нее резолюцию. Соединенные Штаты также навредят себе — нашему бизнесу, нашим домохозяйствам, нашим рабочим, нашим гражданам.

Ничто из того, что произошло в Овальном кабинете, не меняет того фундаментального факта, что экономические интересы и интересы безопасности Соединенных Штатов требуют сдерживания территориальных амбиций г-на Путина. История будет сурово судить президента Трампа, если он откажется от Украины, и запомнит его как президента, который помог развязать войну за рубежом и снизил долгосрочное процветание американского народа.

Вопрос, конечно, в том, можно ли заставить президента понять это. Вчерашняя демонстрация должна внушать пессимизм. Но ситуацию еще можно спасти, если президент Зеленский и президент Трамп будут действовать быстро, чтобы устранить раскол между ними. В интересах Америки, чтобы они это сделали.

Майкл Стрейн, AEI

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