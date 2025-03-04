Названы самые популярные у пассажиров маршруты зимы 4.03.2025, 11:15

Гродно – в топе предпочтений.

Сервис «Атлас» рассказал, на какие автобусы чаще всего покупали билеты белорусские пассажиры. Гродно оказался в топе популярности. Например, среди маршрутов внутри страны в лидерах направление «Гродно-Минск».

В международных поездках в топе популярности оказались маршруты из Гродно в Вильнюс, Варшаву и Белосток.

Открывались зимой и новые маршруты, например, из Гродно в Витебск поехала «дальнобойная» маршрутка. В пути она проходит более 600 км, но зато впервые появилась возможность добраться от одного областного центра до другого без пересадок.

А один из самых необычных стартов – маршрут Новогрудок-Островец-Минск. Эта «кругосветная» маршрутка проходит около 350 км соединяет сразу 8 районов Гродненской и Минской областей. Но фактически это рейс воспринимают, как два отдельных маршрута – Островец-Минск и Островец-Новогрудок. На каждое направление – свои пассажиры.

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